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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة برلماني بشأن تنفيذ مشروع ازدواج الطريق الزراعى أسيوط - ديروط

النائب إبراهيم نظير
النائب إبراهيم نظير ، عضو مجلس النواب

تقدم النائب إبراهيم نظير ، عضو مجلس النواب ، بطلب إحاطة الى السيد وزير التنمية المحلية بشأن تقاعس الحكومة عن تنفيذ مشروع ازدواج الطريق الزراعى أسيوط - ديروط.

 

 

و أوضح “ نظير ” فى طلب الإحاطة الذي تقدم به ، أنه بناء على وقوع العديد من الحوادث المروعة على هذا الطريق الرئيسى بصورة يومية والتى ترتب عليها وفاة العديد من المواطنين بمعدل 3 : 4 حالات وفاة يوميا ، وحدوث آلاف الإصابات لآخرين، لاسيما وأنه قد تمت معاينة الطريق من قبل المسئولين بالمحافظة وهيئة الطرق والكباري ولم يتم التنفيذ حتى تاريخه.

 

يطالب بـ تدبير الإعتمادات المالية لتنفيذ المشروع مرفق به ملف كامل يحتوى على مقايسة معتمدة من هيئة الطرق والكباري

 

 

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه قد تم التقدم بإقتراح بالفصل التشريعى السابق وتمت الموافقة عليه ، كما تم  التقدم بطلب إلى السيدة وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية من أجل تدبير الإعتمادات المالية لتنفيذ المشروع مرفق به ملف كامل يحتوى على مقايسة معتمدة من هيئة الطرق والكبارى  بالإضافة إلى مستندات رسمية صادرة من وزارة الصحة بعدد الوفيات والاصابات التى حدثت منذ عام 2017 .

 

 

 

 

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وكذلك جدول مفصل بأعداد المفقودين والمصابين من أبناء محافظة اسيوط، وقد أفادت وزارة النقل من قبل أيضا بوجود إمكانيه لتوسعة الطريق لمسافه ( 1,5 ) متر من ناحيه الغرب و الشرق و عمل جزيره فى المنتصف، وصدرت توصيات لجنه الإقتراحات و الشكاوى بضرورة تنفيذ المشروع ، و كذلك وزاره التخطيط بسرعه تدبير الإعتمادات الماليه اللازمه لإدراجه بالخطة ولكن لم يتم البدء فى التنفيذ حتى تاريخ. 

 

مجلس النواب طلب احاطة وزير التنمية المحلية أسيوط ديروط ازدواج الطريق الزراعى هيئة الطرق والكباري

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