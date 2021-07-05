عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب جامعة القاهرة .. اعرف قيمة جوائز مسابقة المنصة الإلكترونية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنظم إدارة كلية الآداب بـ جامعة القاهرة ، مسابقة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين العاملين بالكلية حول التميز فى تحقيق أقصى فائدة من منصة التعليم الإلكتروني blackboard.

شروط المسابقة


أولا - أعضاء هيئة التدريس


١- وضع إطار عام توصيف للمقرر ، موضحا الأهداف والوحدات الدراسية والتقييم وغيرها .

٢- تكامل عناصر صفحات المحتوى التعليمي المتاح على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمقررات الدراسية لعضو هيئة التدريس .

٣- إثراء المحتوى التعليمي وتنوعه من ملفات نصية و تسجيلات سمعية ومقاطع فيديو وروابط لمواقع على الانترنت.

٤-حداثة المحتوى التعليمي المتاح وسياسة واضحة للتحديث .

٥- إتاحة قنوات متنوعة للتواصل على مدار الساعة طوال فترة الأسبوع .


ثانيا - طلاب الليسانس


١- التفاعل الإيجابي مع المحتوى ومتابعة الجديد

٢- اقتراح الأفكار على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها .

٣- المشاركة في تدريب الأقران ومتابعة عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة لهذا النشاط

 

txt

عميد سياسة واقتصاد يكشف موعد نتيجة الفصل الدراسى الثانى

txt

عميد سياسة واقتصاد القاهرة: انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى نهاية الاسبوع

txt

عميد سياسة واقتصاد القاهرة يكشف لصدى البلد مؤشرات تنسيق 2021


ثالثا : أعضاء هيئة التدريس 


١- التفاعل الإيجابي مع المحتوى ومتابعة الجديد

٢- اقتراح الأفكار على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها .

٣- المشاركة فى تدريب الأقران ومتابعة عضو هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة لهذا النشاط

رابعا-  إداري متميز له إسهامات إيجابية
١- تقديم الدعم الفني لكافة أطراف العملية التعليمية المشاركة فى المنصة

٢- اقتراح لوحات إرشاديه مساعده لكافة أطراف العملية التعليمية

٣- التدخل فى حل بعض المشاكل التي قد تواجه أطراف العملية التعليمية

٤- تيسير التدريب ورفع قدرات ومهارات أطراف العملية التعليمية المشاركة في المنصة .


كيف يتم  التقديم بالمسابقة

يتم التقدم للاشتراك فى المسابقة لوحدة ضمان الجودة بالكلية  من خلال اللينكات الآتية:

الطلاب
أعضاء هيئة التدريس
الإداريين
 

جوائز المسابقة 


أعضاء هيئة التدريس 
المركز الاول : 6000 جنيه 
المركز الثانى : 5000 جنيه 
المركز الثالث : 4000 جنيه

طلاب الليسانس 
المركز الاول : 4000 جنيه
المرك الثانى : 2500 جنيه 
المركز الثالث : 1500 جنيه

طلاب الدراسات العليا 
المركز الاول : 2000 جنيه 
المركز الثانى 1000 جنيه 
المركز الثالث : 1000 جنيه

كلية الاداب جامعة القاهرة أعضاء هيئة التدريس اخبار التعليم منصة التعليم الالكتروني

ترشيحاتنا

نجت بأعجوبة.. سقوط امرأة من أعلى صخرة بارتفاع 56 قدمًا

دوقة كامبريدج في خطر.. كيت ميدلتون تخضع للعزل بعد مخالطة مصاب بكورونا

غرامة 50 ألف جنيه|عقوبة تعطيل المحل التجاري عن عمله بقانون المحال العامة

بأسهل الطرق.. إزاى تفرق بين شاحن الآيفون الأصلي والمقلد

ألم شديد.. ليلى طاهر تكشف تطورا في إصابتها بـ كورونا

بعد وفاتها.. ما لا تعرفه عن الفنانة سحر كامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وأنا مالي يا لمبي.. وفاة الفنانة سحر كامل

الشيخ حسن اغتصبها أثناء صلاة الفجر.. جريمة شرف تهز الدقهلية

الرغيف بـ 5 جنيه.. غلق وتشميع محل سمين في المطرية بـ القاهرة

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-7-2021

فيديوجراف.. انتكاسة.. تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي وإيمان الحصري

عين فى الجنة .. فرج عامر يحسم مصير انتقال حسام حسن إلى الأهلي

بعد وفاتها.. ما لا تعرفه عن الفنانة سحر كامل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة جديدة لعمل اللحمة الضاني في عيد الأضحى

عملات زمان.. رحلة الربع جنيه المصري من نهر النيل لمسجد السيدة عائشة

فيكتوريا بيكهام تحتفل بمرور 22 عاما على زواجها ..شاهد

يهدد حياة طفلك.. تعرف على أهم أعراض الغرق الجاف

فيديو

فيديوجراف.. سلالة لمبادا آخر تطور لتحور فيروس كورونا المستجد

بسبب الفقر.. أب سوري يتخلى عن طفلتيه.. فيديوجراف

فيديوجراف.. انفصال محمد عطية وميرنا الهلباوي

نيفين جامع: ندرس إقامة معارض متنقلة للمنتجات المصرية في مختلف المحافظات العراقية

المزيد

ساحة رأي

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ