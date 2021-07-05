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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"جارديان": الخدمات الصحية في جنوب إفريقيا تتعثر في مواجهة الموجة الثالثة لكورونا

كورونا
كورونا

 أفادت صحيفة "جارديان" البريطانية، اليوم الاثنين، أن النظام الصحي في جنوب إفريقيا، لاسيما في مدينة جوهانسبرج، يتهاوى أمام صد الموجة الثالثة من موجات فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، والتي تغذيها بشكل كبير تفشي متحور "دلتا" وتباطؤ حملة اللقاحات.


وذكرت صحيفة "جارديان" - في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني في هذا الشأن - أن المتغير الجديد لكورونا أصبح يسود حاليا الحالات المصابة حديثاً، بما رفع عدد الوفيات الرسمية المرتبطة بالجائحة إلى أكثر من 60 ألف حالة، على الرغم من تداول أنباء غير رسمية تؤكد وفاة أكثر من 170 ألف مصاب بكورونا في البلاد.


وأشارت صحيفة "جارديان" إلى أنه، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، هيمن متغير "دلتا" على الموجة الثالثة من الوباء في جنوب إفريقيا، بشكل أدى إلى ارتفاع أعداد الحالات اليومية بشكل أسرع من جميع الموجات السابقة.


وفي هذا السياق، حذر خبراء من الصحة العالمية الأسبوع الماضي من أن الإصابات في جنوب إفريقيا زادت لستة أسابيع متتالية، بزيادة 25٪ الأسبوع الماضي؛ لتصل إلى 202 ألف حالة إيجابية، لتستحوذ جنوب إفريقيا على أكثر من نصف حالات الإصابة في إفريقيا الأسبوع الماضي، على الرغم من أنها واحدة من البلدان القليلة التي تتم فيها الاختبارات الطبية للكشف عن الجائحة على نطاق واسع. 


تعليقا على ذلك، قالت الصحيفة البريطانية إن السلطات في جنوب إفريقيا لم تتمكن من وقف انتشار المتغير الجديد، ولم تتحرك أيضا إلا لفرض قيود جديدة بعد اشتداد الموجة الجديدة من الإصابات التي أضرت بالاقتصاد الوطني للدولة.


من جانبه، أكد الرئيس سيريل رامافوزا، الأسبوع الماضي، أن النظام الصحي في جنوب إفريقيا ينهار معلناً عن فرض حظر لمدة أسبوعين على جميع التجمعات، في الداخل والخارج، إلى جانب حظر بيع الكحول والسفر من وإلى المناطق الأكثر تضررًا في البلاد، مثل مقاطعة جوتنج، الأكثر اكتظاظًا بالسكان والأكثر إنتاجية من الناحية الاقتصادية. كما تم فرض حظر تجول ممتد أُغلقت معها جميع المدارس.


في الوقت نفسه، أبرزت الصحيفة البريطانية أن مشاعر الغضب والإحباط سادت الرأي العام بعد الإخلال بالوعود المتكررة بتسريع حملة التطعيم المتعثرة، حيث تسلمت البلاد ثلاثة ملايين جرعة فقط من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.. فيما قال القائم بأعمال وزير الصحة مامولوكو كوباي نجوباني إن تسليم اللقاحات سيتسارع في الأسابيع المقبلة، مع منح أولوية لجميع من تجاوزوا الخمسين من العمر، بالإضافة إلى الشرطة والمعلمين والجنود.


واعتبرت الصحيفة، في ختام تقريرها، أن زيادة الإصابات كشفت عن ضعف خدمات الصحة العامة في جنوب إفريقيا، لاسيما بعد اكتظاظ المستشفيات ونقص الأكسجين، فضلا عن نقص الموظفين المدربين. 

جارديان جنوب افريقيا كورونا كوفيد-19 دلتا

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