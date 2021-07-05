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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دوقة كامبريدج في خطر.. كيت ميدلتون تخضع للعزل بعد مخالطة مصاب بكورونا

كيت ميدلتون
كيت ميدلتون

أعلن قصر كنسينجتون في لندن، اليوم الاثنين، أن دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، زوجة الأمير وليام، ستعزل نفسها بعد مخالطتها شخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسب شبكة “بي بي سي” البريطانية.

 

ووفقًا لبيان صادر عن متحدث باسم القصر، قال إنه "في الأسبوع الماضي، اتصلت دوقة كامبريدج بشخص ثبتت إصابته لاحقا بفيروس كورونا".

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وأكد البيان أن كيت لا تعاني من أي أعراض، وتتبع جميع الإرشادات الحكومية الخاصة بفيروس كورونا وتعزل نفسها في المنزل.

 

وبسبب العزل الذاتي، اضطرت كيت ميدلتون على إلغاء حضورها المخطط في المناسبات التي تخلد الذكرى السنوية الـ73 لخدمة الصحة الوطنية في بريطانيا.

 

حصول على اللقاح

وحضرت كيت ميدلتون عددا من الأحداث خلال الأسبوع الماضي، كان أبرزها بطولة ويمبلدون للتنس يوم الجمعة، إلى جانب مباراة إنجلترا ضد ألمانيا في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، يوم الثلاثاء الماضي، بصحبة زوجها وليام وابنهما الأمير جورج.

 

يذكر أن كيت ميدلتون وزوجها الأمير وليام تلقيا الجرعات الأولى من لقاح كورونا في شهر مايو الماضي.

 

ولم يطلب من زوجها الأمير وليام خضوعه للعزل الذاتي، ولا يزال متوقعا أن يشارك في الأحداث الرسمية.

 

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