عاجل
الدروي المصري.. إيهاب جلال يستقر على تشكيل الإسماعيلي في مواجهة الاتحاد برلماني : لابد من تشديد الرقابة على الموردين الخارجيين لـ قطع غيار السيارات أخبار التوك شو.. مسألة أمن قومي.. رئيس الوزراء يوجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن كورونا.. ومستشار الرئيس: مصر تمتلك 183 مصنع دواء ولا نعانى من أى نقص اخبار التعليم : وزير التعليم يرفض مطالبات منع التابلت في امتحانات الثانوية العامة ..عميد سياسة واقتصاد القاهرة يكشف لـ صدى البلد مؤشرات تنسيق 2021 لا تتسرع.. مضاعفات عمليات السمنة لن تتخيلها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كان رايح يقابل بنت.. التحريات تكشف سبب ارتداء شاب للنقاب في الصف

صدى البلد

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات إلقاء القبض على رجل يرتدي الملابس النسائية "النقاب" بمدينة الصف. 

وأشارت التحريات أن المتهم اعترف خلال مناقشته أمام رجال المباحث بقيادة اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد احمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة انه كان متوجها للقاء فتاة يرتبط بها بعلاقة عاطفية داخل أحد الكافيهات وكان يخشى رؤية احد لهما وقد يتعرف عليهما. 


كانت البداية بتلقى مركز شرطة الصف، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد ضبط رجل يرتدي ملابس نسائية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عددا من المواطنين تحفظوا على عاطل يرتدي نقاب خلال سيره في الشارع، فتم اقتياده لمركز الشرطة، وحرر محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة للتحقيق.


وجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة بسرعة فحص البلاغ وتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة لبيان مدى وجود شبهة جنائية وراء تصرف المتهم من عدمه، وفي اطار خطة البحث التي قادها اللواء عاصم ابو الخير مدير المباحث الجنائية استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال عدد من الأشخاص، تمكنوا من ضبط عاطل يرتدى نقاب وملابس نسائية، خلال سيره في أحد الشوارع في الصف، وذكروا أنهم اشتبهوا في المتهم خلال سيره في الشارع، خاصة أن جسده وطريقة سيره تثير الشك حول كونه أنثى، فتم تتبعه حتى تم ضبطه بمدخل عقار، وتبين أنه رجل يتخفى في النقاب.

واعترف المتهم بارتداء النقاب، وعقب إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، والدافع وراء ارتدائه ملابس نسائية أدلى المتهم بالسبب انه كان متوجها للقاء فتاة وكان يخشى رؤية احد لهما فارتدى النقاب لإخفاء وجهه الا أن الاهالي اشتبهوا به ما دفعهم للإمساك به ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

القبض على مزور المحررات الرسمية بالأزبكية

غرامة 50 ألف جنيه|عقوبة تعطيل المحل التجاري عن عمله بقانون المحال العامة

رجل يرتدي الملابس النسائية الاجهزة الامنية بالجيزة مركز شرطة الصف مديرية امن الجيزة

ترشيحاتنا

نجت بأعجوبة.. سقوط امرأة من أعلى صخرة بارتفاع 56 قدمًا

دوقة كامبريدج في خطر.. كيت ميدلتون تخضع للعزل بعد مخالطة مصاب بكورونا

غرامة 50 ألف جنيه|عقوبة تعطيل المحل التجاري عن عمله بقانون المحال العامة

بأسهل الطرق.. إزاى تفرق بين شاحن الآيفون الأصلي والمقلد

ألم شديد.. ليلى طاهر تكشف تطورا في إصابتها بـ كورونا

بعد وفاتها.. ما لا تعرفه عن الفنانة سحر كامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وأنا مالي يا لمبي.. وفاة الفنانة سحر كامل

الشيخ حسن اغتصبها أثناء صلاة الفجر.. جريمة شرف تهز الدقهلية

الرغيف بـ 5 جنيه.. غلق وتشميع محل سمين في المطرية بـ القاهرة

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-7-2021

فيديوجراف.. انتكاسة.. تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي وإيمان الحصري

عين فى الجنة .. فرج عامر يحسم مصير انتقال حسام حسن إلى الأهلي

بعد وفاتها.. ما لا تعرفه عن الفنانة سحر كامل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة جديدة لعمل اللحمة الضاني في عيد الأضحى

عملات زمان.. رحلة الربع جنيه المصري من نهر النيل لمسجد السيدة عائشة

فيكتوريا بيكهام تحتفل بمرور 22 عاما على زواجها ..شاهد

يهدد حياة طفلك.. تعرف على أهم أعراض الغرق الجاف

فيديو

فيديوجراف.. سلالة لمبادا آخر تطور لتحور فيروس كورونا المستجد

بسبب الفقر.. أب سوري يتخلى عن طفلتيه.. فيديوجراف

فيديوجراف.. انفصال محمد عطية وميرنا الهلباوي

نيفين جامع: ندرس إقامة معارض متنقلة للمنتجات المصرية في مختلف المحافظات العراقية

المزيد

ساحة رأي

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ