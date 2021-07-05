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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيديو مؤلم .. لبناني ينهار وسط الشارع بحثًا عن علاج لابنته

لبناني ينهار وسط
لبناني ينهار وسط الشارع بحثًا عن علاج لابنته

بأعلى صوت له في وسط الشارع وأمام أحد المستشفيات، بدأ أب لبناني يتهافت بالصراخ متأثرًا نتيجة عجزه عن تأمين الدواء لابنته الصغيرة التي تكابد حرارة مرتفعة منذ عدة أيام حتى أنها ذبلت ونقص وزنها على حد قوله.

ووفقًا للمقطع الفيديو المتداول وسط حشد من الناس، قال الأب إن حرارة جسم ابنته المريضة، تراوح الأربعين، منذ 6 أيام، بينما يبحث عاجزًا عن دواء يخفف عنها المرض، لكن دون جدوى. 

ولم يستطع الأب اللبناني، الذي كانت تخنقه الدموع، أن يعثر على علبة دواء، لأن البلاد تن تحت أزمة خانقة أثرت على واردات الأدوية والمستلزمات الطبية حسبما أكدت شبكة «سكاي نيوز».  

وأشار إلى الوضع الصحي لابنته تدهور بشكل كبير من جراء عدم العثور على دواء، حتى أنها فقدت ثلاثة كيلوغرامات من وزنها.

وأضاف الرجل أن لديه ثمن الدواء وهو «10 آلاف ليرة» كما أن له سيارة أيضًا ونقود للبنزين وغيره، لكنه لا يستطيع العثور على علبة الدواء، صارخًا: «ما ذنب هؤلاء الناس الذين يبحثون عن الدواء، فلا يجدونه!».

ووفقًا لشبكة «سكاي نيوز» وصلت أزمة الكهرباء في لبنان إلى المستشفيات، حيث تم إطفاء أجهزة التبريد في أقسام من مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، مع تأجيل بعض العمليات الجراحية بسبب انقطاع التيار.

وكان مدير مستشفى رفيق الحريري، فراس أبيض، قد وجّه خطابا إلى وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، الاثنين، طلب فيه الموافقة على استثناء المستشفى من التقنين القاسي للكهرباء.

وفي تغريدة على حسابه عبر «تويتر»، السبت، قال أبيض: "وضع تغذية الكهرباء للمستشفى غير مقبول، انقطاع لأكثر من 21 ساعة في اليوم، الوقود غير متوفر وإذا توفر نعاني مشاكل سيولة".

وقال نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون لموقع "سكاي نيوز عربية "، إن حال المستشفيات الخاصة ليس بأفضل من الحكومية.

واختتم: «تلقيت وعدا من وزارة النفط ومن بعض الشركات الخاصة بتأمين ما يمكن تأمينه خلال الساعات القليلة المقبلة لمادة المازوت، على أن يتم توزيعها على المستشفيات الخاصة الأكثر حاجة». 

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