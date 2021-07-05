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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أصغر هاتف ذكي في العالم.. بسعر مفاجآة.. صور

إطلاق أصغر هاتف ذكي
إطلاق أصغر هاتف ذكي فى العالم

فى الوقت الذي تنشغل فيه معظم شركات صناعة الهواتف الذكية فى العالم بتقديم الهواتف الذكية بأكبر شاشات وبأحجام مختلفة، قررت شركة أخري السير عكس التيار بتقديم هاتف Mony Mint  الذي يعتبر أصغر هاتف ذكي في العالم. 

وبحسب موقع "جي إس إم آرينا" التقني، فقد جاء هاتف "Mony Mint" بشاشة قياس 3 بوصة من نوع LCD  ، بالتصميم القديم ذو الحواف العريضة أى أنه بشاشة تعتبر غير كاملة، الأمر الذي يجعل الهاتف سابقة في الهواتف الذكية بمواصفاتها الحالية والتي يكون ضن أهم معاييرها الشاشة الكبيرة. 

Mony Mist - The smallest 4G smartphone hands-on review
Mony Mist - The smallest 4G smartphone hands-on review

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Mony Mist - The smallest 4G smartphone hands-on review

مواصفات هاتف Mony Mint أصغر هاتف ذكي في العالم 

 

وجاء هاتف Mony Mint بمعالج من نوع Mediatek MT6735، رباعي النواة بقوة 1.3 جيجاهرتز، ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 3 جيجابايت، وبدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 9. 

Mony Mist - The smallest 4G smartphone hands-on review
Mony Mist - The smallest 4G smartphone hands-on review

ولمحبي التصوير جاء هاتف Mony Mint بكاميرا أساسية بدقة 13 ميجابيكسل، وأخري أمامية متواضعة بدقة VGA، كما يمتلك بطارية سعة 1350 مللى أمبير، تعمل لمدة 72 ساعة للشحنة الواحدة، والتى يتم شحنها من خلال منفذ من نوع usb-c، وهو هاتف ثنائي الشريحة.

Mony Mist - The smallest 4G smartphone hands-on review

ومن ناحية السعر، فقد بلغ سعر الهاتف Mony Mint حوالى 99 دولاراً أمريكيا أي ما يعادل 1550 جنيهاً مصرياً، على الرغم من ان السعر الرسمي للجهاز يصل إلى حوالي 150 دولار، أي ما يعادل حوالي 2500 جنيهاً مصرياً. 

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