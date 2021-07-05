عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شهداء لقمة العيش.. ننشر صور شباب المنيا ضحايا حرائق قبرص

صور المتوفين بقبرص
صور المتوفين بقبرص

تسيطر حالة من الحزن، على أهالي قرية الناصرية بمركز بني مزار في المنيا، بعد علمهم بخبر مصرع 4 من شباب القرية، خلال الحرائق التي اندلعت داخل مزارع دولة قبرص.

 

صدى البلد” حصل على صور للمتوفيين وهم صموئيل ميلاد فاروق وعزت سلامة يوسف ومرزوق شهدي مرزوق عطية وماجد دانيال يونان راغب.

 

وقال أهالي الناصرية، إنهم علموا بالواقعة من خلال صفحات موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، ومن خلال شباب القرية الذين يعملون داخل قبرص.

 

وأوضح شاكر سليمان من أبناء القرية، أن الشباب سافروا من أجل لقمة العيش وندعي الله أن يكون الخبر خطأ.

 

وأضاف، أن سبب سفر أبناء القرية إلى دولة قبرص البحث عن العمل، مشيرًا إلى حالة الحزن التي تسيطر على القرية عقب علمهم بالحادث.

 

وقال أحد أفراد الجالية المصرية في قبرص، أن الـ4 المصريين الذين توفوا في حرائق الغابات بقبرص يعملون في مجال الزراعة وحاصرتهم النيران لدى استقلالهم السيارة ورغم محاولتهم الفرار منها إلا أن النيران لحقتهم.

قبرص مركز بنى مزار محافظة المنيا صدى البلد حادث

موضوعات متعلقة

باستثناء أبناء الشهداء.. صحة المنيا تفتح باب القبول بمدارس التمريض الأربعاء القادم

أسنان المنيا تجري 3 عمليات بالمنظار الجراحي لإصلاح مفصل الفك ..صور

ترشيحاتنا

حولوا مليون يورو.. اعتقال 4 ممولين لتنظيم داعش في إيطاليا

قطاع البترول ينجح في تحقيق إنجاز جديد ويدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

احمد عز يكشف لـ صدى البلد موعد انتهائه من الجريمة وبدء كيرة والجن

مايا مرسي تتابع معرض تنمية مهارات المرأة بالعاصمة الإدارية

متى عيد الأضحى ؟.. الإفتاء: لايجوز مخالفة السعودية في تحديد غرة ذي الحجة

طوله 800 كم يختصر وقت السفر.. تدشين أول طريق يربط السعودية وعمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وأنا مالي يا لمبي.. وفاة الفنانة سحر كامل

الشيخ حسن اغتصبها أثناء صلاة الفجر.. جريمة شرف تهز الدقهلية

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

الرغيف بـ 5 جنيه.. غلق وتشميع محل سمين في المطرية بـ القاهرة

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-7-2021

26 يوليو.. الحكم في استئناف النيابة على براءة "سيدة المحكمة"

وتر إكيليس.. نجم روما والمنتخب الإيطالي يخضع لعملية جراحية ناجحة

أزمة جوهرة وحقيقة القبض عليها وهروبها من الغردقة.. القصة الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حمراء وزرقاء.. شاهد تلسكوب هابل يلتقط مقطعا مذهلا للنجوم في الفضاء

طريقة جديدة لعمل اللحمة الضاني في عيد الأضحى

عملات زمان.. رحلة الربع جنيه المصري من نهر النيل لمسجد السيدة عائشة

فيكتوريا بيكهام تحتفل بمرور 22 عاما على زواجها ..شاهد

فيديو

الجملي هو أملي.. آخر ظهور لأشهر بائع سمين في المطرية قبل ضبطه | فيديو

فيديوجراف.. أنا مش داعية إسلامية.. تصريحات صادمة من المذيعة داليا نعيم

فيديوجراف.. سلالة لمبادا آخر تطور لتحور فيروس كورونا المستجد

بسبب الفقر.. أب سوري يتخلى عن طفلتيه.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ