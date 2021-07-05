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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

احصل على فرصة للدراسة بالجامعة الكورية المتقدمة للعلوم والتكنولوجيا KAIST

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة سفارة مصر في سول بأن الجامعة الكورية المتقدمة للعلوم والتكنولوجيا KAIST تقدم منح دراسية تتضمن البرنامج العلمى لتكنولوجيا المعلومات (ITTP) فى (KAIST) لمرشحين حكوميين.

وأوضحت الاإدارة، أنه أحد أفضل برامج المنح الحكومية التى يتم تلقيها لقادة تكنولوجيا المعلومات فى الدول النامية، علمًا بأن فترة التقديم عبر الانترنت ما بين 26 أغسطس 2021- 23 سبتمبر2021، ويتم إرسال المستندات بالبريد حتى 30 سبتمبر2021.

للاطلاع على شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع  للموقع الإلكتروني.

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لطلاب الثانوية العامة.. هذا هو موعد أداء اختبارات القدرات.. ودخول كليتين جديدتين.. وإرشاد هامة من المجلس الأعلى للجامعات حول القبول بهذه الكليات

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لطلاب الثانوية العامة .. إجراء اختبارات القدرات في هذا الموعد

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وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

وكانت قد أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة المكتب الثقافى المصرى بروما بأن جامعة الدراسات في ميلانو أعادت فتح باب التقدم للتسجيل للحصول على العديد من المنح للحصول على الدكتوراة فى العديد من المجالات العلمية على النحو المعلن عنه  للعام الأكاديمى 2021/2022.

وأشارت إلى أنه للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص لـ المنح يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني.

وذلك علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل اية نفقات عن هذه المنح.

التعليم العالي الجامعة الكورية الدول النامية مصر لجامعة الكورية

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