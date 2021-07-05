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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ السويس يتابع العمل بمشروعات الرصف والتطوير للشوارع

محافظ السويس
محافظ السويس

أكد  اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس أن العمل على قدم وساق في مشروعات التطوير ورصف الشوارع والمرافق والخدمات العامة لخدمة  للمواطنين.

 

مؤكدا أننا بدأنا العمل في رصف عدد من الشوارع بمدن الاسكان التعاوني بمدينة السلام 1 والسلام 2 وقريبا بمدينة حوض الدرس والكبانون وذلك بعد موافقة السيد رئيس الوزراء، مؤكدا علي الجمعية الاتحادية التعاونية وأهالي سكان هذه المدن المساهمة في استكمال ما بدأته المحافظة من أجل راحة السكان.


جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للسيد المحافظ بشارع جمال عبد الناصر بمدينة السلام2 بحي عتاقة  والتي رافقه خلالها الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد لمتابعة أعمال التطوير والتوسعة للشارع والتي تشمل رفع الإشغالات والتعديات وتدعيم شبكة والصرف الصحي والانارة العامة وأعمال الرصف رصف بطول1500متر اتجاهين ومتوسط عرض الشارع 40 مترا وجزيرة وسطي ومدشبكات مياه بطول 3.5 كم لحل مشكلة المياه بمدينة السلام بشكل جذري ، وتغيير خطوط المتهالكة المصنوعة من مادة الاستبيوس بخطوط جديدة مطابقة للمواصفات .


كما تفقد صقر ومرافقيه شارع حسين الدسوقي بطول 1000متر والذي يربط بين شوارع مدينة السلام 2وطريق مصر السويس وطريق مصر ايران ومدن الإسكان الاجتماعي بحي عتاقة للوقوف علي أعمال تطويره ورصف لخدمة الأهالي وسكان المنطقة والمركز الطبي بالسلام ومركز الشباب  والموقف الإقليمي لسيارات الأجرة .


 كما تابع المحافظ أعمال رصف شارع الجامعة بطول 1500متر ومتوسط عرض يتراوح بين20مترا و40 مترا والذي يربط بين شوارع مدينة السلام1 وطريق مصر السويس وشوارع مدينة المستقبل 1 والمستقبل2 والموقف الإقليمي مناطق بحي فيصل. 


وشدد المحافظ علي حي فيصل علي استمرار أعمال إزالة التعديات والإشغالات وعمل محاضر للمخالفين وتحويلهم للنيابة ، مشددا علي المواطنين الحفاظ علي ما يتم تطويره والنظافة العامة والشكل الجمالي للسويس .


وتفقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس منطقة عرب المعمل بحي عتاقة لمتابعة أعمال التطوير بها ، مشيرا إلي أنه جار حاليا أعمال تطوير ورصف عدد 10 شوارع ، مشيرا إلي  أننا قد انتهينا من اقامة مشروعين كبيرين للصرف الصحي بعرب المعمل وذلك  لخدمة عدد السكان الكبير بها بعد غياب سنوات طويلة لم يتم تطويرها.


رافق المحافظ في تفقد المشروعات كلا من وليد شوقي رئيس حي عتاقة والعميد عمرو انور مدير المرور ومديحة صديق مدير عام الطرق وسيد سالم مدير عام الكهرباء ومحمود زهرة مدير عام الشركة القابضة لفرع السويس .


كما رافق المحافظ أيضا كلا من فاتن عبد العظيم رئيس حي فيصل وامل ابراهيم سكرتيرحي فيصل وأشرف سليمان مدير إدارة الطوارئ والتدخل السريع وعادل خشانة مدير جهاز التجميل والحدائق والإدارات الهندسية والتنظيم والمتابعة للإشغالات والمرافق بالحي ، ومسئولي حي عتاقة وحي فيصل وممثل الشعبة الهندسية والشركات المنفذة لأعمال التطوير والرصف.

اخبار السويس اخبار المحافظات مدينة السلام رصف الشوارع مشروعات التطوير رفع الإشغالات

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