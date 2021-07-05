التصريح بدفن الطفل أنس غريق حمام سباحة الفيوم

قررت نيابة بندر الفيوم، التصريح بدفن جثمان الطفل أنس الذى لقي مصرعه فى حمام سباحة نادى قارون الرياضى في الفيوم، كما قررت النيابة العامة استدعاء مدير حمام السباحة والمنقذين خلال فترة السباحة التى لقى خلالها الطفل أنس مصرعه غرقا.

وتوفي الطفل أنس عاطف عبد الحكيم ابن قرية طبهار التابعة لمركز إبشواي في الفيوم، غرقًا داخل حمام السباحة خلال الفترة المفتوحة لحمام السباحة بالنادي.

تلقي اللواء رمزى البسيونى مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد أمير السحلى مامور قسم شرطة الفيوم أول بالحادث.

تبين من التحقيقات أن الطفل أنس عاطف عبد الحكيم ( 14 سنة ) طالب بالصف الثالث الأعدادى من قرية طبهار التابعة لمركز أبشواى في الفيوم توجه إلى حمام سباحة نادى قارون الرياضى للسباحة إلا أنه لقى مصرعه غرقا فى مياه حمام السباحة وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

تم تحرير محضر بالحادث وأحيل الى نيابة بندر الفيوم التى أصدرت قرارها المتقدم.