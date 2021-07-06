فيديوجراف.. حكم المنتحر وشارب الخمر..تصريحات جديدة للدكتور علي جمعة

اثار الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف موجة كبيرة من الجدل بسبب تصريحاته خلال حلوله ضيفا على قناة سي بي سي حول حكم المنتحر وشارب الخمر ووقفه من الصلاة .

تصريحات على جمعة عن شارب الخمر

قال الدكتور علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، عن حكم شارب الخمر أنه يجب أن ننصح شارب الخمر بأن يتوقف ويبتعد عن شرب الخمر وترك هذا الإثم ولكن يمكن أبدا أن ننهاه عن الصلاة وهي الفريضة، فلا يصح منع شارب الخمر من الصلاة

كما تطرق الدكتور علي جمعة للحديث عن عدة موضوعات شائكة عن حكم المرأة التي تخلع الحجاب وهل هي اثمه ام لا وهل اثما اكبر من اثم تارك الصلاة ام اقل منه كما تطرق للحديث عن حكم الشخص الذي يقدم على الانتحار وحكم الدين في امره فهل هو كافر ام لا وهل يصح تغسيله والصلاة عليه ام لا.

مدى جواز ذهاب المرأة للحج اثناء فترة العدة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن أهل العلم اتفقوا على عدم جواز حج المرأة أثناء قضائها فترة العدة، مؤكدًا أن ثواب التزام المرأة بالعدة أعظم من ثوابها في الحج.



وأوضح "جمعة" في فيديو بثه على صفحته الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: هل يجوز للمرأة الحج أثناء فترة العدة ؟ أن المرأة إذا بلغها خبر وفاة زوجها قبل القنطرة -قبل ختم ضابط جوازات السفر لها- وجب عليها الرجوع للحداد على زوجها وقضاء فترة العدة.



وأضاف أنه في حالة بلوغها خبر وفاته، فإن أيام حجها حتى ترجع، يحسب من أيام العدة، لافتًا إلى أن في حال جهلت امرأة الحكم وذهبت للحج أثناء مدة عدتها، أو تعثر عليها التراجع عن الرحلة بسبب الحجز أو ما شابه؛ فإن حجها صحيح ومقبول إن شاء الله، وتعذر بجهلها ولا حرمة عليها.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول تصريحات الدكتور على جمعة مفتي الديار المصرية السابق و عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عن شارب الخمر والمنتحر من خلال الفيديوجراف التالي.