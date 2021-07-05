حمراء وزرقاء.. شاهد تلسكوب هابل يلتقط مقطعا مذهلا للنجوم في الفضاء

التقط التلسكوب الفضائي " هابل" عرضا مبهرا لمجموعة من النجوم البعيدة التي تتلألئ باللون الأحمر، الأبيض والأزرق.

تظهر الصورة، التي أصدرتها وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية في 2 يوليو الماضي، عنقود النجوم المفتوحة NGC 330.

وهي مجموعة من النجوم تقع على بعد حوالي 180 ألف سنة ضوئية في سحابة ماجلان الصغيرة (مجرة ​​قزمة تابعة لمجرتنا درب التبانة في كوكبة Tucana الطوقان) .

كتب مسئولو وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) ووكالة الفضاء الأوروبية (إيسا) في وصف للصورة: "نظرًا لأن العناقيد النجمية تتكون من سحابة بدائية واحدة من الغاز والغبار، فإن جميع النجوم التي تحتويها هي تقريبًا نفس العمر"، "وهذا يجعلها مختبرات طبيعية مفيدة لعلماء الفلك لمعرفة كيفية تشكل النجوم وتطورها."

استخدم علماء الفلك الملاحظات المؤرشفة من كاميرا Hubble's Wide Field 3 في عام 2018 لإنشاء هذه الصورة لدعم دراستين مختلفتين تهدفان إلى فهم كيفية تطور مجموعات النجوم وكيف يمكن للنجوم الكبيرة أن تنمو قبل أن تنفجر على شكل مستعرات عظمى.