_رئيس هيئة تعليم الكبار: منابع أساسية للأمية بمصر.. ونقدم الدعم لكل المؤسسات

_تعليم الكبار: محونا أمية ما يقرب من مليون مواطن خلال 4 سنوات



قال الدكتور الدكتورهاشور العمري رئيس الهئة العامة لتعليم الكبار إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منبر سياسي جديد له دور تشريعي ورقابي كبير منوها أن قانون محو الأمية يعتمد على المشاركة مع جميع أطياف المجتمع في تحسين معدل القضاء على الأمية القريب العاجل.

وأكد الدكتور عاشور خلال احتفالية توقع بروتوكول مع تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين أن مشروع محو الأمية أمن قومي مشيرا إلى أنه سوف نبذل قصارى جهدنا مع شباب التنسيقية للقضاء على الأمية وستكون مصر خالية من الأمية.

وأشار الدكتورعاشور إلى أن هناك منابع رئيسية للأمية في مصر، الأول عدم التحاق الطفل بالتعليم، والثاني هو التسرب من التعليم وخاصة في المرحلة الابتدائية والإعدادية، ووزارة التربية والتعليم تبذل قصارى جهدها لغلق هذا المنبع، أما الثالث هو عدم التواصل مع المتحرر من التعليم بإهماله فيفقد ما تعلمه في محو الأمية.

وأضاف العمري أنه يمكن للأمي التوجه إلى الأماكن المخصصة مثل المساجد والمدارس ومراكز الشباب لمعرفة خطوات وبدء الدراسة، موضحا أنه فى البداية يخضع المتقدم لاختبار قياس مستوى لمعرفة ما إذا كانت لديه أبجديات القراءة ومعرفة الحروف وخلافه، فإذا كان الشخص لديه هذه المهارة يلتحق بالدراسة لمدة ثلاثة شهور بواقع ثلاثة أيام فى الأسبوع بعد ذلك يعقد له امتحان إذا اجتازه ونجح يتم منحه شهادة محو الأمية، أما بعض الدارسين قد يحصل على شهادة محو الأمية فى 6 شهور وأقصى مدة دراسه 9 شهور، وتعقد 4 دورات امتحانية خلال العام للدارسين.

وأوضح أن القضاء على الأمية يتم من خلال فتح فصول لمن لا يعرف القراءة والكتابة، ونستهدف فيها فئتين الأولى الذين لم يلتحقوا بالتعليم من الأصل، وتكون مدة الدراسة من 6 إلى 9 أشهر، والفئة الثانية، من تسربت من التعليم ولديها بعض مهارات القراءة والكتابة، وتكون مدة الدراسة لهم 3 أشهر فقط، لمحو أميتهم.

وأكد عاشور العمري أنه تم توقيع بروتوكولات لإنجاز المهمة على أكمل وجه، لافتا إلى ان مصر الدولة الوحيدة التي لم يؤثر عليها جائحة كورونا واستمرت في تعليم الكبار بعدة وسائل مختلفة.

وأشار الدكتورعاشور أن هناك ١٧مليون أمي في مصر ونعمل للتخلص من الأمية في القريب العاجل مؤكدا أنه منذ ٢٠١٧ حتي محونا أمية ما يقرب من مليون دارس (٩٨٤٧٥٤)

وأشاد الدكتور عاشور بدور الجامعات المصرية في مشروع محو الامية التي ألزمت طلابها بدمجهم بمشروع محو الامية لنعمل سويا للتخلص منها في القريب.

وفد من التنسيقية يزور مقر الهيئة غدا للاتفاق على سبل التعاون وتوقيع البروتوكول.

حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع النادي الأهلي منذ فترة طويلة؛ انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للأندية الرياضية، وتحقيقا لأهداف التنمية واستدامتها، وتفعيلا لرؤية مصر ٢٠٣٠ للارتقاء بالمواطن المصري، وإعداده للحياة وجودتها ؛ لتوقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة، والنادي الأهلي لتعليم وتعلم العاملين بالنادي ممن لا يجيدون القراءة والكتابة، بمقرات النادي المختلفة (الجزيرة، ومدينة نصر، والشيخ زايد) وتمنح الهيئة بالتعاون مع النادي الأهلي شهادة معتمدة لمن يتم اجتيازهم الدورة التدريبية.



وأكد العمري إن هذه الخطوة المهمة تأتي تزامنا مع توجيهات القيادة السياسية المظفرة من أجل وطن متعلم ناهض، وتزداد قيمة هذا البروتوكول كونه مع ناد عريق بحجم النادي الأهلي _ ليس على المستوى الوطني فحسب _ بل على المستوى الإقليمي والدولي، وصرح عمري' إن الهيئة تضع كل إمكاناتها المتاحة لتحقيق حلم وطن متعلم بالشراكة مع كافة الجهات.