رئيس هيئة تعليم الكبار: منابع أساسية للأمية بمصر.. ونقدم الدعم لكل المؤسسات.. تعليم الكبار: محونا أمية ما يقرب من مليون مواطن خلال 4 سنوات

رئيس هيئة تعليم الكبار: منابع أساسية للأمية بمصر.. ونقدم الدعم لكل المؤسسات.. تعليم الكبار: محونا أمية ما يقرب من مليون مواطن خلال 4 سنوات
_رئيس هيئة تعليم الكبار: منابع أساسية للأمية بمصر.. ونقدم الدعم لكل المؤسسات
_تعليم الكبار: محونا أمية ما يقرب من مليون مواطن خلال 4 سنوات
قال الدكتور الدكتورهاشور العمري رئيس الهئة العامة لتعليم الكبار إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منبر سياسي جديد له دور تشريعي ورقابي كبير منوها أن قانون محو الأمية يعتمد على المشاركة مع جميع أطياف المجتمع في تحسين معدل القضاء على الأمية القريب العاجل.
وأكد الدكتور عاشور خلال احتفالية توقع بروتوكول مع تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين أن مشروع محو الأمية أمن قومي مشيرا إلى أنه سوف نبذل قصارى جهدنا مع شباب التنسيقية للقضاء على الأمية وستكون مصر خالية من الأمية.
وأشار الدكتورعاشور إلى أن هناك منابع رئيسية للأمية في مصر، الأول عدم التحاق الطفل بالتعليم، والثاني هو التسرب من التعليم وخاصة في المرحلة الابتدائية والإعدادية، ووزارة التربية والتعليم تبذل قصارى جهدها لغلق هذا المنبع، أما الثالث هو عدم التواصل مع المتحرر من التعليم بإهماله فيفقد ما تعلمه في محو الأمية.
وأضاف العمري أنه يمكن للأمي التوجه إلى الأماكن المخصصة مثل المساجد والمدارس ومراكز الشباب لمعرفة خطوات وبدء الدراسة، موضحا أنه فى البداية يخضع المتقدم لاختبار قياس مستوى لمعرفة ما إذا كانت لديه أبجديات القراءة ومعرفة الحروف وخلافه، فإذا كان الشخص لديه هذه المهارة يلتحق بالدراسة لمدة ثلاثة شهور بواقع ثلاثة أيام فى الأسبوع بعد ذلك يعقد له امتحان إذا اجتازه ونجح يتم منحه شهادة محو الأمية، أما بعض الدارسين قد يحصل على شهادة محو الأمية فى 6 شهور وأقصى مدة دراسه 9 شهور، وتعقد 4 دورات امتحانية خلال العام للدارسين.
وأوضح أن القضاء على الأمية يتم من خلال فتح فصول لمن لا يعرف القراءة والكتابة، ونستهدف فيها فئتين الأولى الذين لم يلتحقوا بالتعليم من الأصل، وتكون مدة الدراسة من 6 إلى 9 أشهر، والفئة الثانية، من تسربت من التعليم ولديها بعض مهارات القراءة والكتابة، وتكون مدة الدراسة لهم 3 أشهر فقط، لمحو أميتهم.
وأكد عاشور العمري أنه تم توقيع بروتوكولات لإنجاز المهمة على أكمل وجه، لافتا إلى ان مصر الدولة الوحيدة التي لم يؤثر عليها جائحة كورونا واستمرت في تعليم الكبار بعدة وسائل مختلفة.
وأشار الدكتورعاشور أن هناك ١٧مليون أمي في مصر ونعمل للتخلص من الأمية في القريب العاجل مؤكدا أنه منذ ٢٠١٧ حتي محونا أمية ما يقرب من مليون دارس (٩٨٤٧٥٤)
وأشاد الدكتور عاشور بدور الجامعات المصرية في مشروع محو الامية التي ألزمت طلابها بدمجهم بمشروع محو الامية لنعمل سويا للتخلص منها في القريب.
وفد من التنسيقية يزور مقر الهيئة غدا للاتفاق على سبل التعاون وتوقيع البروتوكول.
حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع النادي الأهلي منذ فترة طويلة؛ انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للأندية الرياضية، وتحقيقا لأهداف التنمية واستدامتها، وتفعيلا لرؤية مصر ٢٠٣٠ للارتقاء بالمواطن المصري، وإعداده للحياة وجودتها ؛ لتوقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة، والنادي الأهلي لتعليم وتعلم العاملين بالنادي ممن لا يجيدون القراءة والكتابة، بمقرات النادي المختلفة (الجزيرة، ومدينة نصر، والشيخ زايد) وتمنح الهيئة بالتعاون مع النادي الأهلي شهادة معتمدة لمن يتم اجتيازهم الدورة التدريبية.
وأكد العمري إن هذه الخطوة المهمة تأتي تزامنا مع توجيهات القيادة السياسية المظفرة من أجل وطن متعلم ناهض، وتزداد قيمة هذا البروتوكول كونه مع ناد عريق بحجم النادي الأهلي _ ليس على المستوى الوطني فحسب _ بل على المستوى الإقليمي والدولي، وصرح عمري' إن الهيئة تضع كل إمكاناتها المتاحة لتحقيق حلم وطن متعلم بالشراكة مع كافة الجهات.