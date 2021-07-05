محافظ كفر الشيخ يشيد بالإجراءات الاحترازية أثناء تقديم المنتدبين للثانوية العامة اعتذاراتهم

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالإجراءات الاحترازية المتبعة والتباعد الاجتماعي أثناء تقديم المنتدبين لأعمال الثانوية العامة، الذين وردت إليهم إخطارات للمشاركة، للمستندات الخاصة باعتذاراتهم عن المشاركة، حسب التعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم والخاصة بهذا الشأن، بإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تم استقبال المنتدبين لأعمال الثانوية العامة، لتقديم الاعتذارات عن المشاركة، وسط اتباع إجراءات احترازية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باتخاذ الإجراءات الاحترازية، وتوفير مقاعد ومظلات وخيم للمعلمين.

وأضافت أنها تتابع الاعتذارات التي تقدم للجنة، مؤكدة إن المنتدبين الذين لديهم ظروف تمنعهم من الندب ويريدون الاعتذار عن أعمال امتحانات الدور الأول 2021 عليهم التوجه إلى مدرسة الشهيد حمدي إبراهيم الإعدادية للبنين، لتواجد أعضاء لجنة الإدارة قطاع الإسكندرية بإدارة شئون الطلبة والامتحانات التابعة لهم، لتلقى طلبات الاعتذار اعتبارا من الإثنين، إلى الأربعاء، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وقالت إن المستندات المطلوبة للمعتذرين، بالنسبة للأمهات تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية يفيد وجود طفل رضيع حتى عامين، وصورة من تحقيق الشخصية للأم مع شهادة ميلاد طفل، وبالنسبة بوفاة الزوج أو الزوجة تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج أو الزوجة، أما عن عمل الزوج بمنطقة نائية تقديم خطاب معتمد من جهة عمل الزوج بالمنطقة النائية بأنه ما زال على قوة العمل حتى تاريخه، أما عن سفر الزوج للخارج لا بد من تقديم صورة جواز السفر بتأشيرة الخروج مرسلة بالفاكس بتاريخ حديث، أما عن رعاية الأبناء المعاقين، تقديم تقرير طبي معتمد، أما عن الذين يؤدون امتحانات الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه، تقديم ما يفيد التقدم لامتحان مرفقا به جدول الامتحان، ويُقبل عذره بعد التقدم بما يفيد أداء الامتحان.



أما عن سفر الزوج للخارج، لابد من تقدم صورة جواز السفر بتأشيرة الخروج مرسلة بالفاكس بتاريخ حديث، أما عن رعاية الأبناء المعاقين، تقديم تقرير طبي معتمد، أما عن الذين يؤدون امتحانات الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه، تقديم ما يفيد التقدم لامتحان مرفقا بها جدول الامتحان، ويقبل عذره بعد التقدم بما يفيد أداء الامتحان.

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