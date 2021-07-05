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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أزمة جوهرة وحقيقة القبض عليها وهروبها من الغردقة.. القصة الكاملة

جوهرة
جوهرة

أثارت الفنانة الاستعراضية جوهرة حالة من الجدل  فى الايام القليلة الماضية بعد خروج عديد من الأبناء حول قرار حبسها بسبب تهمتها بالفسق والفجور فى الغردقة وتردد هروبها قبل القبض عليها وفى الوقت نفسه قام مدير أعمالها المصرى باسم عبد المنعم بنفى ما تردد حول هروبها أو القبض عليها. 

وفى التقرير التالى نرصد القصة الكاملة حول حقيقة القبض على جوهرة وهروبها الى مكان بعيد. 

جوهرة 

بداية أزمة جوهرة 

بدأت أزمة الفنانة الاستعراضية جوهرة عند ظهورها بالحجاب والعباءة البيضاء أمام ساحة مسجد الميناء الذي يعد أكبر وأشهر مساجد البحر الأحمر ردود أفعال مختلفة، بعد نشر الصور على صفحات الفيس بوك، حيث أثارت صور الراقصة جدلًا بين أهالي المدينة.

وقال بشار أبوطالب، نقيب المرشدين السياحيين بالغردقة، إن زيارة مسجد الميناء ضمن جولات السيتي تورز لمدينة الغردقة التي يتم تنظيمها للسائحين للتعريف بالعمارة الإسلامية وشرح تعاليم الإسلام وتشمل المساجد والكنائس الكبيرة والشهيرة وأنه لا يسمح بالمشاركة إلا من خلال ارتداء الإسدالات للدخول للمسجد وأن الدخول للمسجد متوقف منذ انتشار كورونا.

جوهرة 

وعلق مسؤولو الأوقاف قائلين إن التصوير لم يكن في المسجد إنما كان في الساحة الخارجية، حيث تستقبل السائحين وسط تعليمات بعدم القيام بأي أفعال خادشة أو قبلات خلال الزيارة وأن إدارة المسجد مخصصة العشرات من الإسدالات لارتدائها أثناء الزيارات وأن المسجد لا يستقبل زائرين من الأجانب منذ انتشار فيروس كورونا».

القبض على جوهرة 

صدر حكما ضد جوهرة بالحبس سنة بتهمة التحريض على الفسق والفجور، في القضية رقم 2585 لعام 2018، جنح الجيزة، حصر حبس 974 لعام 2019 قسم الجيزة ولكن جوهرة استأنفت على الحكم، برقم 32451 لعام 2019، والذى تم تأييده وقيل أن الأجهزة الأمنية تلاحق الراقصة جوهرة، لصدور حكم عليها بالحبس سنة، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وعلمت إدارة تنفيذ الأحكام بمكان وجود جوهرة بأحد الفنادق في مدينة الغردقة، مايو الماضي، وعلى الفور توجهت إلى محل إقامتها بالفندق.

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نفى القبض على جوهرة أو هروبها 

نفى مدير أعمال جوهرة “​باسم عبد المنعم”​ موضوع صدور حكم بسجنها بتهمة الفسق والفجور، كشفت فى تصريحات صحفية أن ​الراقصة جوهرة​ تعرضت لعملية قرصنة قبل شهر، وسرقت حساباتها دفعة واحدة على مواقع التواصل الإجتماعي، وحاولت خلال هذه الفترة الإستعانة بعدد من العاملين في هذا المجال لإستعادة صفحاتها، فلم تفلح في ذلك وحتى أنها الغت خدمة "واتس اب" على هاتفها المحمول، وإبتعدت قليلاً على تلبية الدعوات الإجتماعية والفنية.

وطالب مدير أعمالها بضرورة توخى الحذر من الاخبار المتداولة غير الصحيحة والتى تتسبب فى حالة من الجدل الواسع حول جوهرة خاصة انها تمارس حياتها بشكل طبيعى وليس هناك ما يؤثر على حياتها الفنية مسيرتها الفنية داخل مصر. 

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