مصر للطيران تعلن إعادة تشغيل رحلاتها المباشرة بين القاهرة وكانو

أعلنت الشركة عن إعادة تشغيل رحلاتها المباشرة بين "القاهرة" ومدينة "كانو" بنيجيريا بمعدل رحلتين أسبوعياً أيام الأحد والخميس اعتبارا من أول أغسطس 2021.

يأتى ذلك في إطار الخطة التي وضعتها الشركة الوطنية مصر للطيران عضو تحالف ستار لإعادة تشغيل العديد من شبكة خطوطها الجوية.

وتخطط مصر للطيران لتشغيل رحلاتها بين القاهرة وكانو بطائرتها البوينج B737-800 وستمثل هذه النقطة إضافة لشبكة خطوط مصر للطيران بالربط مع رحلاتها إلى دبي وجدة واسطنبول وتورونتو وعمان والرياض وأبوظبي وغيرها من العديد من النقاط.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة على متن رحلات مصر للطيران أو الرحلات الأجنبية أو الخاصة، إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.