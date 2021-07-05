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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفاصيل مصرع وإصابة 16 في تصادم بين نقل وميكروباص بأسوان

جانب من الحادث
جانب من الحادث

شهدت مدينة أسوان صباح اليوم، حادث مروع نتيجة تصادم سيارة نقل بأخري ميكروباص علي الطريق الزراعي الشرقى بكورنيش النيل الجديد حيث لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 أخرون.

 

هذا وفور إبلاغه بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بسيارة ميكروباص بالطريق الزراعى الشرقى أسوان / القاهرة بكورنيش النيل الجديد، توجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى موقع الحادث حيث باشر بنفسه إجراءات إحتواء الحادث ونقل المصابين بإجمالي 16 مصاب بإصابات متفرقة بالجسم عبر 13 سيارة إسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعى حيث لقى 3 منهم مصرعهم فور وصولهم للمستشفى.

 

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وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بتوفير أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لجميع المصابين حتى خروجهم وتماثلهم للشفاء الكامل، مكلفاً مديرية التضامن الإجتماعى بصرف الإعانات العاجلة للمصابين طبقاً للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

 

والجدير بالذكر بأن حادث الطريق الزراعى الشرقى جاء نتيجة إصطدام سيارة نقل رقم ( ر.ف.ف 4965 ) بالسيارة الميكروباص رقم ( ص.و.ل 4965 ) وجارى معرفة أسباب الحادث.

 

وكان وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بعقد إجتماع تنسيقي برئاسة مدير الأمن اللواء عصام عثمان وبحضور مسئولي التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية للوقوف علي كافة الجوانب الإدارية والفنية واللوجستية المتعلقة بإنجاح سير الامتحانات على أكمل وجه ويأتي ذلك من أجل الاستعداد الجيد والمبكر لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة يوم السبت القادم 11 يوليو الجاري والتي ستستمر حتى 5 أغسطس القادم .

 

فيما قال الدكتور محمد زكي الدهشوى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان بأن المستشفى الجامعي أستقبلت اليوم مصابي حادث تصادم سيارتين بطريق الكورنيش الجديد والذى وصل فيه عدد المتوفين إلي 3 أشخاص وإصابة 13 شخص أخر .

 

وأوضح الدكتور محمد زكى الدهشورى بأن المصابين هم فاطمة .م.س  44 سنة وتقيم  بالجنينة والشباك ، ومصطفي .ع.ا 33 سنة ، والمقيمة بقرية قته ، وعبدالله .ا.ن 32 سنة بالجنينة والشباك ، وحسانية .أ.ع 37 سنة من بلانة ، ومريم .م.أ 35سنة من الجعافرة ، ومحمد هارون .ع 42 سنة من وادي العرب ، وأحمد .هـ.ع 5 سنوات من وادي العرب  ، وعصام .م.أ 36سنة من العافية ، وغالية .م 54 سنة ، وخالد .ص.ع 38 سنة ، وعبد الستار .أ.ح  55 سنة ، ومنال .م.ج 40 سنة ، ورانيا .م 40 سنة ، وهدير .ج .

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية حادث تصادم

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