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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وقع بروتوكول مع الكيان الصيوني

اتحاد المحامين العرب يفصل الأمين العام السابق

المحامين العرب
المحامين العرب

قرر المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المنعقد في دمشق بالإجماع، فصل ناصر حمود الكريوين الأمين العام السابق المسحوب منه الثقة بالمكتب الدائم المنعقد بالأردن عمان بتاريخ 15/11/2020، من عضوية الاتحاد نظرًا للمخالفات القومية والمالية التي ارتكبها واعتبار مدة ولايته في الاتحاد كأن لم تكن ويمحى من سجلات الاتحاد.

 

وذكر المكتب، ضمن قراراته التنظيمية والمهنية، أنه نظرًا لمحاولاة ناصر الكريوين شق صف الاتحاد وتقسيمه وضرب وحدته والعبث بمقدراته ومواقفه القومية الثابتة، فقرر المكتب الدائم بالإجماع فصل ناصر الكريوين من عضوية اتحاد المحامين العرب مع تكليف الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية ضده للمطالبة بحقوق ومستحقات الاتحاد لديه.

 

كما قرر المكتب الدائم خلو مقعد العضو المفصول ناصر الكريوين وانتخاب فاتن النقيب عضوًا منضمًا "من جمعية المحامين بالكويت" لمدة أربع سنوات تنتهي بتاريخ 24/6/2025.

 

وقرر المكتب الدائم بالإجماع، إلغاء البروتوكول الموقع خلال فترة ولاية المفصول مع الاتحاد الدولي للقانونيين والمؤرخ في 21/6/2019 والذي يضم في عضويته نقابة المحامين بالكيان الصهيوني لتعارض ذلك مع أهداف ومبادئ اتحاد المحامين العرب.

ناصر الكريوين اتحاد المحامين العرب المحامين الكيان الصهيونى الأردن عمان

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