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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الهجرة دعمتني كتير..

مريم طاحون تروي كيف دعمتها نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

مريم طاحون
مريم طاحون

قالت مريم طاحون مطربة مصرية فى أوبرا فيينا، إن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، تدعمها كثيرًا، موضحة أن المواطنين فى فيينا يعلمنها جيدًا.


وأضافت مريم طاحون ، خلال حوارها ببرنامج " ست الستات" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية دينا رامز، أنها تقابلت مع وزيرة الهجرة، وأنها ستشارك فى مبادرة أتكلم عربي.

 


 

مريم طاحون تكشف كيف وصلت إلى أوبرا فيينا واحتفاظها باللغة العربية

 

وقالت مريم طاحون، مطربة مصرية فى أوبرا فيينا، إنها ولدت فى النمسا، ولكن أسرتها طوال الوقت تتحدث باللغة العربية، وتتابع المسلسلات والأفلام العربية.


وأضافت مريم طاحون ، أنها اكتشفت موهبتها فى الحضانة، ومنذ صغرها كانت تقوم بتقليد المدرسة الخاصة بها فى الحضانة وعند دخولها المدرسة اشتركت فى المدرسة الموسيقية فاكتشفت المعلمة الخاصة بها صوتها ورغبتها القوية فى الغناء.

 

وتابعت مريم طاحون : عندما أتمت 10 سنوات قامت بالتقييم فى الأوبرا وتم الموافقة عليها، وبعد ذلك اشتركت فى كورال الأوبرا وعند اكتشافهم لصوتها بدأت تغني سولو ثم شاركت فى مسابقة خصيصة للأطفال ونجحت فيها وبدأت بعد ذلك تغنى فى أكثر من أوبرا ، معقباً أنها تعزف بيانو وجيتار وكمان بجانب الغناء".

 

وأوضحت مريم طاحون ، أنه عند وقوفها على المسرح أمام عمالقة الأوبر لا تفكر فى رهبة المسرح أو من الذي يقف أمامها ولكنها تفكر فقط فى نفسها.


وقامت مريم خلال الحلقة بغناء أكثر من أغنيه، على الهواء، وهو ما جعل دينا رامز تتفاعل معها وتصفق لها على جمال صوتها.


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شيما صابر تستعيد ذكريات أول يوم زواج
 

واستعادت الإعلامية الرياضية شيما صابر ذكريات أول ايام زوجها ، ونشرت صورة جديدة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

 

وظهرت شيما صابر فى الصورة برفقة زوجها ، وعلقت علي الصورة قائلة : صورة أول يوم جواز.

 

يذكر أن الإعلامية شيما صابر، رزقت بمولودها الأول  من زوجها رامي صبري مدافع فريق إنبي الذي حرص علي التواجد إلي جوار زوجته بغرفة العمليات.

 

ونشرت شيما صابر، صورا لعملية وضعها بالكامل من داخل غرفة العمليات علي حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وعلقت قائلة: "الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات، شكرا لكل دعوة منكم وصلتنا ، الحمد لله على أحلى هدية من ربنا أحب أشكر فريق تمريض المستشفى إلى أخدو بالهم مني ومن ابني حبيبي وحسسوني قد إيه أنا في أمان".

 

كما نشرت تفاصيل زيادة وزنها و كتبت : 45 day postpartum.. بعد ٤٥ يوم من الولادة


بعد الولادة بأسبوعين نزلت في الوزن حوالي ١٥ كيلو ومن وقتها وزني مش بيتحرك أكيد لأني مش بتحرك كفاية، أنا قررت اشارككم الصورة دي دلوقتي وأخدت قرار أني أرجع أتمرن تاني وأكيد التمرين هيفرق معايا، و لو انتو عندكم تجارب مماثلة شاركوني بيها .. صباح الخير.

 

مريم طاحون أوبرا فيينا أوبرا الأفلام العربية ست الستات

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