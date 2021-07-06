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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

الجملي هو أملي.. قصة الطوخي أشهر بائع سمين بالمطرية

صدى البلد

تم إغلاق وتشميع محل الطوخي المشهور بجملة "الجملي هو أملي" أشهر بائع سمين بمنطقة المطرية بعد التأكد من عمله بدون ترخيص واستعماله اللحوم الفاسدة، خاصة أن سعر الرغيف يبدأ من خمسة جنيهات ويتزاحم عليه الزبائن.


وتمكنت الأجهزة الأمنية بـ القاهرة من غلق وتشميع أحد محال المأكولات بـ المطرية لعدم وجود التراخيص اللازمة، والذي يدعى صاحبه إبراهيم الطوخي ويُعرف بـ "التمساح".                   


الطوخي أشهر بائع سمين بالمطرية


تم تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية بعنوان "الجملى هو أملي – حكاية الطوخى أشهر بائع سمين بـ المطرية "الرغيف بــ 5 جنيه"، ووجود تعليقات من المواطنين على الفيديو المشار إليه حول عدم نظافة المحل، وعدم حصول العاملين به على شهادات صحية.


القبض على الطوخي بائع السمين 


عقب تقنين الإجراءات، قامت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية باستهداف المحل المشار إليه "بدون ترخيص - كائن بدائرة قسم شرطة المطرية"، وتبين عدم وجود التراخيص اللازمة له، وعدم حمل العاملين به لشهادات صحية، وتم غلقه وتشميعه ورفع الإشغالات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


ورصد رجال مباحث القاهرة مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "الجملي هو أملي.. حكاية الطوخى أشهر بائع سمين بالمطرية (الرغيف بـ5 جنيهات)، ووجود تعليقات من المواطنين على الفيديو المشار إليه حول عدم نظافة المحل، وعدم حصول العاملين به على شهادات صحية.

 

وعقب تقنين الإجراءات قامت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية باستهداف المحل المشار إليه "بدون ترخيص- كائن بدائرة قسم شرطة المطرية" وتم ضبطه.


ولمزيد من التفاصيل حول قصة "الطوخي" أشهر بائع سمين بالمطرية شاهد الفيديو التالي..

 

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