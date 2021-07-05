وتر إكيليس.. نجم روما والمنتخب الإيطالي يخضع لعملية جراحية ناجحة

خضع ليوناردو سبينازولا الظهير الأيسر لنادي روما والمنتخب الإيطالي، لعملية جراحية في وتر إكيليس بقدمه اليسرى.

ونشر نادي روما، بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه: "النادي يؤكد أن ليوناردو سبينازولا خضع لعملية جراحية يوم الاثنين لإصلاح وتر العرقوب “وتر إكيليس” في ساقه اليسرى، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال فوز إيطاليا على بلجيكا في يورو 2020 في 2 يوليو."

وأضاف: "الجراحة ، التي أجراها البروفيسور لاسي لمبينن في توركو بفنلندا تحت إشراف رئيس النادي ماسيمو مانارا ، اكتملت بنجاح".

واختتم البيان: "سيستمر تقييم حالة اللاعب وفترة التعافي المحتملة خلال الأسابيع المقبلة."

وعبر سبينازولا عن سعادته بنجاح العملية الجراحية، حيث قام بنشر صورة له بعد الخضوع لها عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، معلقًا:""شكرًا للجميع على إظهار هذا الدعم لي ، لقد كان هناك الكثير منكم حقًا."

وأضاف: "يبدأ العد التنازلي الآن .. سنرى بعضنا البعض مرة أخرى قريبًا."

وتعرض سبينازولا للإصابة بتمزق في وتر إكيليس في قدمه اليسرى، في مباراة منتخب إيطاليا أمام بلجيكا بربع نهائي كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.