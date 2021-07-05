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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نقيب المحامين يتلقى برقية تهنئة بعيد الأضحى من رئيس مجلس الدولة

نقيب المحامين
نقيب المحامين

تلقى رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ برقية تهنئة  بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، من رئيس مجلس الدولة المستشار محمد محمود حسام الدين.

 

كما وجه المستشار محمد محمود حسام الدين، في رسالته الشكر لنقيب المحامين على الأداء الرفيع للنقابة العامة للمحامين .

 

وجاء نص البرقية كالآتي: 

الأستاذ الدكتور/ رجائي عطية 
                               نقيب المحامين 
                                            رئيس اتحاد المحامين العرب

                             تحية طيبة وبعد،،،      
أهديكم تحياتي وتقديري لشخصكم الكريم، ولجميع السادة المحامين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمتين العربية والاسلامية، ومصر العزيزة باليمن والخير والبركات.
 

إيماءً إلى خطابكم والمرفق به العدد الأول من مجلة المحاماة لعام 2021.
يقدم لكم مجلس الدولة الشكر الجزيل على الأداء الرفيع للنقابة العامة للمحامين تحت قيادتكم، ويشرفني وضع هذه المجموعة في مكتبة مجلس الدولة.
 

وإذ أنتهز هذه الفرصة لأتقدم لسيادتكم وكافة السادة المحامين بالشكر والتقدير والاحترام؛ متمنيًا للنقابة التقدم والازدهار تحت قيادتكم الرشيدة، وللوطن العزيز الرفعة والشموخ.

نقيب المحامين عيد الأضحى المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة نقابة المحامين

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