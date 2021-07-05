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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير العام المساعد تناقش تحسين خدمات نادي فتيات قنا

اجتماع مجلس إدارة
اجتماع مجلس إدارة نادي فتيات قنا

ترأست المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، اجتماع مجلس أمناء نادى الفتيات بـ قنا، لمتابعة و تحسين و زيادة الخدمات و الأنشطة الصيفية التي يقدمها النادي للمترددات عليه، بعد توقَّف و تعليق كافة الأنشطة بالنادي بسبب تطبيق الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد. 

 

كما ناقش مجلس الإدارة، الإجراءات اللازمة لتجهيز ملعب لكرة اليد، وخطة الصيانة و التجديد بالنادي، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمترددات على النادي .

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أكدت السكرتير العام المساعد للمحافظة، الدور الفعَّال الذي يقوم به النادي في تقديم الخدمات الرياضية والثقافية والترفيهية والاجتماعية للفتيات والسيدات بقنا، و دوره في إتاحة الفرصة كاملة أمامهن لممارسة الرياضات المختلفة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

 

وأضافت إبراهيم، أن مجلس إدارة النادي وافق على استمرار فتح باب الاشتراك الشهري في تدريب السباحة بقيمة 300 جنيه، بالإضافة إلى نشاط السباحة الحر الخاص " البرايفت " للمترددات من غير اشتراك النادي، و الذى يتيح للفتيات و السيدات بالنادي الاستفادة والاستمتاع بحمام السباحة.
 

يذكر أن النادي هو أول نادى للفتيات والسيدات في صعيد مصر ، و يقع في قلب مدينة قنا ، و يحتوي على حمام سباحة مزود بمدربات لتعليم السباحة، و قاعة مؤتمرات مكيفة مجهزة لتنظيم مختلف الفعاليات والمناسبات الاجتماعية، بالإضافة إلى مكتبة متطورة، كما يقدم النادي العديد من الأنشطة مثل "السباحة، والجيم، و أيروبيكس، و زومبا، وباليه، وكاراتيه، و جمباز، وكرة سلة".

اجتماع مجلس إدارة نادي فتيات قنا

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