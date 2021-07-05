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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على المدارس الجديدة في مطروح

تطوير وإنشاء 16 مدرسة بتكلفة 41 مليون حنيه في مطروح

مدارس جديدة بمطروح
مدارس جديدة بمطروح

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، مع المهندس حسن سلامة مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح أعمال وخطة فرع الهيئة في إنشاء وصيانة عدد من المدارس استعداداً للعام الدراسي القادم 2021/ 2022، بالإضافة إلى أعمال إنشاء وتطوير عدد من المشروعات الخدمية الأخرى بالمحافظة.

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وأوضح مدير فرع الأبنية التعليمية بمطروح أنه جاري تسليم أعمال إنشاء وتوسعة عدد 5 مدارس وهي: إنشاء مدرسة جلحوب المغاوري بالضبعة بعدد 11 فصلا، وتوسعة عدد من المدارس الأخرى منها العلمين الإعدادية الثانوية بعدد 14 فصلا، والزيدان تعليم أساسي بسيوة بعدد 5 فصول، وسيدي شبيب تعليم أساسي بالضبعة بعدد 7 فصول، وزاية الاخوان تعليم أساسي بالضبعة بعدد 11 فصلاً.

وأشار إلى أنه جاري تنفيذ إنشاء وتوسعة 14 مدرسة أخرى بعدد من مدن ومراكز منها المدرسة المصرية اليابانية بمطروح، والعلمين الجديدة الرسمية المتميزة، وحدائق مطروح الرسمية للغات، والنجيلة الفنية الصناعية وأبو بكر الصديق ببرانى ووادي أبو سمرة بالضبعة وتوسعة مدرسة الناصر صلاح الدين بالحمام، ومدرسة أولاد يحي ببرانى بالمشاركة المجتمعية، وعلي بن أبي طالب الإعدادية بنين بالحمام، ومشندت تعليم أساسي بسيوة، وأبو عبيدة بن الجراح بالحمام.


كما سيتم إحلال كلى لـ 3 مدارس وهي: سعد بن أبي وقاص بالنجيلة، بقبق بالسلوم، الفاروق عمر الابتدائية بالحمام.


وجاري طرح صيانة 8 مدارس بمطروح بتكلفة 6 مليون جنيه وهي مدارس حصاد الابتدائية، أبو كشيك الابتدائية المشتركة، والمقتلة للتعليم الأساسي، وطه ساطور الثانوية بنات، وأولاد شرفاد الابتدائية القديمة، ونجع أولاد موسى صالح أساسي، والرقاعية الابتدائية المشتركة، والثانوية الفنية بنات.


وأضاف مدير فرع الأبنية التعليمية بمطروح أنه سيتم البدء عقب عيد الأضحى المبارك في أعمال توسعة وإنشاء 8 مدارس بتكلفة 35 مليون جنيه منها توسعة لكلا من مدرسة تحفيظ القرآن الإعدادية بنات، وأولاد دخيل تعليم أساسي، والكرامة تعليم أساسي، ونجع الشيخ صابر الإعدادية، وإنشاء كلا من مدرسة أولاد الشيخ تعليم أساسي وأولاد سالم تعليم أساسي، وعمر بن الخطاب تعليم أساسي، وفرج كويلة تعليم أساسي كما أضاف أنه جاري بدء رفع كفاءة مركز شباب الجلالة بالضبعة.


وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً ‏للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات خاصة بقطاع التعليم، ‏وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديدة، وتطوير وتوسعة مدارس قائمة بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتقليل الكثافات بالفصول وإتاحة الخدمة التعليمية بكافة القرى والتجمعات البعيدة والنائية مع تهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد للطلاب.

محافظة مطروح اخبار المحافظات التربية والتعليم انشاء مدارس جديدة الاستعداد للعام الدراسى

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