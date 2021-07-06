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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

التصرفات العقارية
التصرفات العقارية في الامارات

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 301 مبايعة بقيمة 548.43 مليون درهم منها 27 مبايعة للأراضي بقيمة 108.82 مليون درهم و 274 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 439.61 مليون درهم.

 

وذكر تقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية “ وام”، جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد ثم مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

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وتصدرت منطقة سيح شعيب 1 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم وتلتها منطقة جميرا الأولى بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 42 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 38 مليون درهم.

 

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة أم سقيم الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

 

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 60 مبايعة بقيمة 61 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 77 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم.

 

وسجلت الرهون قيمة قدرها 719.69 مليون درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 147.04 مليون درهم و52 رهن فلل وشقق بقيمة 572.65 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 252 مليون درهم وأخرى في منطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 238 مليون درهم.

 

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 4 هبات بقيمة 1.61 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 593 ألف درهم.

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