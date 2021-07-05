طوله 800 كم يختصر وقت السفر.. تدشين أول طريق يربط السعودية وعمان

أعلنت وزارة النقل في سلطنة عمان، موعد افتتاح أول طريق يربط بين السعودية والسلطنة، بعد تأخره لسنوات.

وقال وكيل وزارة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العُماني، سالم محمد النعيمي إن أول طريق يربط بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان الذي تأخر منذ سنوات، سيتم افتتاحه قريباً.

وأضاف النعيمي في تصريحات لتلفزيون عُمان، أن الطريق يعد شبه مكتمل، وجار الآن العمل على إنشاء المرافق اللازمة لتقديم الخدمات لمستخدميه.

وأشار المسؤول العماني إلى أن الطريق لن يقطع المسافة بين البلدين بنحو 800 كيلو متر فحسب، بل سيقلل أيضا وقت السفر بشكل كبير.

واعتبر النعيمي أن الطريق الذي يربط بين السعودية وعمان "حيوي"، مشيراً إلى أن الجزء الأكبر من الطريق يمر عبر المملكة العربية السعودية، ويمتد إلى بعض من أصعب التضاريس في العالم، بما في ذلك الربع الخالي.

ويمر الطريق عبر الربع الخالي ومحافظة الأحساء الشرقية في السعودية، ويبلغ طول الطريق في عُمان نحو 160 كيلو مترا، بينما يقع نحو 580 كيلو متراً منه في المملكة العربية السعودية.