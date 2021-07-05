مايا مرسي تتابع معرض تنمية مهارات المرأة بالعاصمة الإدارية

تفقدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، اليوم، معرض منتجات الحرف اليدوية للسيدات والذى يقام على هامش الدورة الثامنة للمؤتمر الوزارى لمنظمة المؤتمر الإسلامى والذى تستضيفه مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة فى الفترة من ٥-٨ يوليو الجارى.

وتضمن المعرض عرض لمنتجات خرز النول الذى صنع بايدى متدربات المجلس بأسوان وشمال سيناء وسوهاج ، والمنتجات الجلدية والأزياء التراثية.

كما يتضمن المعرض الرسم على الخشب واكسسوارات الفضة وبعض منتجات الزيوت والاعشاب والتى تتميز بيها شمال سيناء ، ومستحضرات التجميل الطبيعية.