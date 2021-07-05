"كتبنا" تشارك بأحدث إصدراها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021

عرضت دار كتبنا للنشر والتوزيع، أحدث إصداراتها الجديدة لجمهور ورواد معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث يلقى جناح الدار بالمعرض رواجًا واهتمامًا من الجمهور نظرا لأن المنصة تضم مجموعة كبيرة من الإصدارات لكتاب وروائيين كبار يقدمون آخر مؤلفاتهم للقراء.

وقال محمد عبد السلام إدريس المدير التنفيذي المشارك لـ دار كتبنا للنشر والتوزيع، أن هذه الدورة هي دورة استثنائية من المعرض في ظل ظروف جائحة كورونا، وقد استطعنا في كتبنا رغم ظروف الجائحة أن نقوم بإطلاق 614 كتاب جديد خلال السنة ونصف الماضية.



ويسعى دار كتبنا للنشر والتوزيع خلال هذه الدورة على أن يقدم خدماته للقراء والمؤلفين محافظًا على سلامتهم، رافعين شعار "سلامتك أولًا" حيث يتم التعامل مع المؤلفين والقراء داخل الجناح باتباع جميع الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي. متمنين للجميع تجربة معرض متميزة.

وأشار الى أن كتاب "التاريخ كما أحب أن أحكيه لأولادي" للدكتور خالد عمارة الأعلى مبيعا في الأيام الأولى للمعرض، بالإضافة إلى كتاب "الجواز وسنينه" لدكتور هبة قطب وكتاب "سلفي ملحد" للكاتب عمرو عامر وغيرها من الإصدارت الأخرى التي نالت إعجاب القراء.

وتقدم المنصة خصومات تصل إلى 50% على كافة الإصدارات ومن أبرز العناوين: نص حالة خاصة للدكتورة حنان البهي ، في عالم موازي للكاتبة ريم الأنصاري، عيش وملح للكاتب طارق صبري، مخازن الدواء من الألف للياء للدكتور أحمد الأمين، الملخص في النحو والصرف للأستاذ مجدي حجاج، رواية إشارة شمال للكاتب سميح عدلي، وغيرها من الإصدارات الأخرى التي تستهدف منها توفير شريحة واسعة من الكتب للقارئ.