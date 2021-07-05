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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حيوان مفترس .. سيدة تستيقظ على صدمة مرعبة فوق سريرها

صدى البلد

استيقظت شابة على مفاجأة مرعبة على سريرها، فقد وجدت قط بري مفترس يرقد بجانبها، و يحاول أن يشد أطراف شعرها أثناء جلوسه بقربها، فأصيبت بحالة من الهلع و الرعب . 

 

وفقا لما نشرته " سي إن إن" فإن شابة امريكية من ولاية جورجيا تدعى كريستين، نشرت تجربتها المؤلمة التي كادت أن تنهي حياتها صباح أحد أيام الأسبوع الماضي . 

 

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وفرت كريستين ، من أعلى السرير و الغرفة بأكملها، بعد أن استيقظت وبدأت تدرك أنه ليس حلما بل واقعا، و هناك قط بري اقتحم منزلها وهربت من المكان على الفور وأغلقت الغرفة حتى لا يتنقل القط في باقي أنحاء المنزل.

 

وأوضح زوج كريستين ، أنه دخل الغرفة عقب هروب زوجته منها بعد رؤيتها القط، إلا أن الأمر كان يبدو مضحكا للغاية ، لأن القط كان يجلس في أحد جوانب الغرفة و كأنهه كان مذعورا من رد فعل زوجته عندما شاهدته ، و من ثم قام بفتح نوافذ و أبواب الغرفة ليسمح للقط أن يخرج من المنزل ولكنه لم يتحرك حينها  و لكن بعد دقائق عاد الزوج لم يجد القط . 

 

وذكر أحد المسئولين عن الحيوانات البرية في الولاية، أن ذلك القط من السلالات الغير مفترسة و يرغب البعض تربيته، إلا أن القانون في تلك الولاية يمنع تربية القطط في المنازل، مؤكدا أن البيئة تكثف جهودها للعثور عليه بعد فراره من منزل كريستين لوضعه في محمية طبيعية . 

 

https://twitter.com/KATCTV3/status/1411497488977207296?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1411497488977207296%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lebanon24.com%2Fnews%2Fvariety-news%2F839859%2FD8A7D985D8B1D8A3D8A9-D8AAD8B3D8AAD98AD982D8B8-D8B9D984D989-D985D981D8A7D8ACD8A3D8A9-D985D8B1D8B9D8A8D8A9-D987D8B0D8A7-D985D8A7-D988D8ACD8AFD8AAD987-D981D988D982-D8B3D8B1D98A

شابة مفاجأة سرير رعب مفاجأة مرعبة

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