حيوان مفترس .. سيدة تستيقظ على صدمة مرعبة فوق سريرها

استيقظت شابة على مفاجأة مرعبة على سريرها، فقد وجدت قط بري مفترس يرقد بجانبها، و يحاول أن يشد أطراف شعرها أثناء جلوسه بقربها، فأصيبت بحالة من الهلع و الرعب .

وفقا لما نشرته " سي إن إن" فإن شابة امريكية من ولاية جورجيا تدعى كريستين، نشرت تجربتها المؤلمة التي كادت أن تنهي حياتها صباح أحد أيام الأسبوع الماضي .

وفرت كريستين ، من أعلى السرير و الغرفة بأكملها، بعد أن استيقظت وبدأت تدرك أنه ليس حلما بل واقعا، و هناك قط بري اقتحم منزلها وهربت من المكان على الفور وأغلقت الغرفة حتى لا يتنقل القط في باقي أنحاء المنزل.

وأوضح زوج كريستين ، أنه دخل الغرفة عقب هروب زوجته منها بعد رؤيتها القط، إلا أن الأمر كان يبدو مضحكا للغاية ، لأن القط كان يجلس في أحد جوانب الغرفة و كأنهه كان مذعورا من رد فعل زوجته عندما شاهدته ، و من ثم قام بفتح نوافذ و أبواب الغرفة ليسمح للقط أن يخرج من المنزل ولكنه لم يتحرك حينها و لكن بعد دقائق عاد الزوج لم يجد القط .

وذكر أحد المسئولين عن الحيوانات البرية في الولاية، أن ذلك القط من السلالات الغير مفترسة و يرغب البعض تربيته، إلا أن القانون في تلك الولاية يمنع تربية القطط في المنازل، مؤكدا أن البيئة تكثف جهودها للعثور عليه بعد فراره من منزل كريستين لوضعه في محمية طبيعية .

https://twitter.com/KATCTV3/status/1411497488977207296?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1411497488977207296%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lebanon24.com%2Fnews%2Fvariety-news%2F839859%2FD8A7D985D8B1D8A3D8A9-D8AAD8B3D8AAD98AD982D8B8-D8B9D984D989-D985D981D8A7D8ACD8A3D8A9-D985D8B1D8B9D8A8D8A9-D987D8B0D8A7-D985D8A7-D988D8ACD8AFD8AAD987-D981D988D982-D8B3D8B1D98A