عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|3436 شركة اعادت تثبيت ملكية علاماتها التجارية في الإمارات خلال 6 أشهر

اقتصاد الامارات
اقتصاد الامارات

ارتفع عدد الشركات التي قامت بإعادة تجديد ترخيصها وثبيت ملكيتها لعلامات تجارية الى 3436 شركة خلال النصف الأول من العام 2021 وذلك بحسب أحدث الاحصائيات الصادرة عن إدارة العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد.

 

وذكر تقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية “ وام”، يظهر الرصد الشهري لحركة النشاط في القطاع نموه بنسبة 3.3% خلال شهر يونيو من العام الحالي مقارنة مع مايو من العام ذاته مما يعكس محافظته على وتيرة جيدة منذ الربع الأخير من العام 2020 .

اقتصاد الإمارات| ارتفاع 7 مؤشرات في الرقم القياسي لأسعار المستهلك

اقتصاد الإمارات| دائرة التنمية الاقتصادية تضيف خدمات بوابة أبوظبي للتصدير إلى منصة "أطلب"

وبحسب التعريفات الدولية فإن العلامة التجاريّة، هي عبارة عن علامة مُميّزة أو مُؤشّر يستخدمهُ فرد أو مؤسّسة للدلالة على أن المنتجات أو الخدمات المقدمة للمستهلك والّتي تظهر عليها نفس العلامة التجاريّة من نفس المصدر وذلك لتمييزها عن المنتجات الأخرى.

ويتضح من خلال الاحصائيات وجود العديد من الشركات العالمية التي قامت بإعادة تسجيل ملكيتها لعلامات تجارية كبرى ومنها جونسون اند جونسون ودايملير وفولكس فاجن وغيرها من كبريات العلامات التجارية الأخرى.

ويتوزع نطاق عمل العلامات التجارية التي اعادت تسجيل ملكيتها على جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية ومن ضمنها الصناعة والتجارة والخدمات والتكنولوجيا واللوجستيك وبقية الأنشطة الأخرى.

يشار الى أن الامارات تعد مقرا إقليميا لعدد كبيرة من كبريات الشركات العالمية التي تعتبر الدولة مركزا لإدارة اعمالها في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام.

 

اقتصاد الامارات اخبار الخليج مال واعمال العلامات التجارية وزارة الاقتصاد

موضوعات متعلقة

اقتصاد الإمارات| التجارة الخارجية: جهود لدعم بيئة الاستثمار والأعمال وفقا لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد

ترشيحاتنا

اقتصاد الإمارات|3436 شركة اعادت تثبيت ملكية علاماتها التجارية في الإمارات خلال 6 أشهر

مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات في مصر اليوم الثلاثاء

اقعدوا في البيت.. الرسالة الأخيرة للراحلة رجاء الجداوي قبل وفاتها (فيديو)

البرازيل تتأهل إلى نهائي كوبا أمريكا بعد الفوز على بيرو

لشحن أكثر من جهاز في وقت واحد.. ميزة خارقة في هواتف iPhone 13

اقتصاد الإمارات|1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

بعد تصديق السيسي.. زيادات جديدة في المعاشات و2 مليار جنيه لتطوير التعليم

وأنا مالي يا لمبي.. وفاة الفنانة سحر كامل

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

الرغيف بـ 5 جنيه.. غلق وتشميع محل سمين في المطرية بـ القاهرة

الشيخ حسن اغتصبها أثناء صلاة الفجر.. جريمة شرف تهز الدقهلية

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-7-2021

مؤشرات حاسمة .. هل يكون رمضان صبحي صفقة القرن المدوية في الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل اللحمة الضاني كباب حلة

اكتشاف 9 أنواع من أسماك القرش تمشي على قدمين.. تفاصيل وصور

طريقة عمل اللحمة الضاني بوصفات مختلفة

اختفى خلال ثوان .. شاب يرصد طبقا فضائيا في السماء.. شاهد

فيديو

فيديوجراف.. قوات تيجراي تضع شروطا أمام آبي أحمد لقبول وقف إطلاق النار

فاكسيرا سينوفاك .. رئيس الوزراء يعلن إطلاق اللقاح المصري "فيديوجراف"

الجملي هو أملي.. آخر ظهور لأشهر بائع سمين في المطرية قبل ضبطه | فيديو

فيديوجراف.. أنا مش داعية إسلامية.. تصريحات صادمة من المذيعة داليا نعيم

المزيد

ساحة رأي

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ