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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مع وزير الكهرباء

رئيس الوزراء يتابع أعمال لجنة تطور الأداء للمشروعات الاستراتيجية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستعراض أعمال اللجنة الدائمة لمتابعة تطور الأداء للمشروعات ذات البعد الاستراتيجي في قطاع الكهرباء. 

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مشروعات قطاع الكهرباء المُدرجة في اللجنة، موضحا أن المشروع الأول هو التغذية الكهربائية لمشروعات جنوب الوادي: شرق العوينات، ومشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكى. 

وأضاف الدكتور محمد شاكر، أن مشروع شرق العوينات يتضمن إنشاء شبكات الجهد الفائق والمتوسط لخدمة مشروع استصلاح حوالي 300 ألف فدان، ويشمل ذلك مشروعات الاستصلاح القائمة والمستقبلية، وفي هذا الصدد، موضحا أنه تم الانتهاء بالكامل من جميع أعمال مشروع تدعيم الشبكة الخارجية على الجهد العالي والفائق. 

وفي السياق ذاته، استعرض الوزير موقف مشروع التغذية الكهربائية لاستصلاح وزراعة 50 ألف فدان بمنطقة جبل الكامل بشرق العوينات، والتي تشمل توسيع محطة محولات توشكى، وخط بنبان 3 وتوشكى 500، مشيرا إلى أنه تم أطلاق التيار في محطة محولات جبل الكامل، وأنه تم الانتهاء، وتجري الاختبارات لإطلاق التيار في محطة محولات العوينات الجديدة. 

وفيما يتعلق بمشروع التغذية الكهربائية لمشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكى، أشار وزير الكهرباء إلى أنه لخدمة الاسبقية العاجلة من المساحات المستهدف زراعتها بمساحة 36.8 ألف فدان، فقد تم الانتهاء من تنفيذ جميع المغذيات الرئيسية لعدد 8 موزعات، وتم إطلاق التيار الكهربائي بها، كما عرض موقف تقدم الأعمال بمحطة محولات توشكى 3، وتوشكى 4.

وأضاف أنه تم الانتهاء من خط توشكى 2 السد العالي، وكذا تم الانتهاء من فتح خط توشكى 2 شرق العوينات، فضلا عن أنه تم الانتهاء من نقل وتركيب عدد محطتي محولات متنقلة قدرة كل منهما 30 ميجا فولت أمبير لمواقع محطتي المحولات 3و4، وهما جاهزتان لتغذية الأحمال لحين الانتهاء من تنفيذ محطات المحولات الدائمة. 

وتطرق محمد شاكر إلى مشروع تأمين التغذية الكهربائية للمشروع القومي لتنمية سيناء، واستعرض الأحمال المطلوبة لتغذية التجمعات التنموية (سكني وخدمات)، ومتطلبات التغذية الكهربائية لمحطات رفع المياه الناتجة عن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشمال ووسط سيناء. 

كما أشار إلى مشروع تدعيم شبكات نقل الكهرباء جهد 500 ك.ف، وتطور الأعمال بمشروع خطوط نقل الكهرباء جهد 500 ك.ف، موضحا أنه تمت إضافة خطوط على جهد 500 ك. ف بإجمالي أطوال 3020 كم بنسبة زيادة قدرها 1.3 مرة عن وضع الشبكة في عام 2014، كما تمت إضافة 31 محطة محولات على جهد 500 ك.ف بإجمالي سعات 44250 م.ف.أ، بنسبة زيادة قدرها 4 مرات عن وضع الشبكة عام 2014. 

واستعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة معدلات تنفيذ مشروع أنفاق كابلات الجهد الفائق بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أنه تم توصيل التيار الكهربائي لمحطات المحولات الثلاث بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأصبح متاحا الجهد اللازم لتشغيل مباني الحي الحكومي، وتم توفير التغذية الكهربائية الأساسية للمنشآت والمباني المخطط تغذيتها على الجهد المتوسط 22 كيلو فولت، وأنه تم الانتهاء من تنفيذ عمليات التكامل بين جميع الأنظمة في نهاية مايو الماضي لضمان التشغيل الآمن لنفق الكابلات، كما تم إطلاق التيار الكهربائي بجميع موزعات الحي الحكومي لعدد 4 موزعات رئيسية. 

وفيما يتعلق بالمشروع الخاص بتدعيم شبكات التوزيع، فقد تم تركيب وإحلال وتجديد 2925 لوحة جهد متوسط على مستوى الجمهورية، كما تم تركيب وإحلال وتجديد 5098 كشكا على مستوى الجمهورية، كما عرض الوزير موقف تنفيذ إنشاء وتطوير 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء، ومركز التحكم في الشبكة القومية لنقل الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تناول الاجتماع استعراض موقف تدعيم الربط الكهربائي مع السودان، وكذا الربط الكهربائي المصري/ الأردني/ العراقي.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء محمد شاكر وزير الكهرباء

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