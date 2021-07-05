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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزير الرياضة: تنسيقية شباب الأحزاب تجربة فريدة تعبر عن رؤية القيادة السياسية

صدى البلد

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن تنسيقية شباب الأحزاب تجربة فريدة تجمع بين عدد من الشباب الواعي، مشيرا إلى أن هذه التجربة تعبر عن رؤية القيادة السياسية والرئيس السيسي حيث أن الرئيس دائما ما حرص على الاهتمام بالشباب والحديث عنهم في خطاباته .

 

جاء ذلك خلال كلمته بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا والدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب وأحمد البشبيشي أمين سر لجنة الشباب والرياضة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الدكتورة غادة علي ممثلة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة الشباب والرياضة بالتنسيقية بشأن “ملكية واستبدال الأراضي بين الوزارات لصالح الأراضي المخصصة لمراكز الشباب والمنشآت الشبابية”، مضيفا أن الشباب دائما ما تواجدوا بين التدريب والتعليم وبين التأهيل والتمكين، مشيرا إلى أنه أصبح هناك ربط لقدرات الشباب بالدولة وذلك من خلال الاهتمام بهم وتوجيه كافة الدعم لهم، وهذا الأمر لم يكن متواجد من قبل.

 

وأشار وزير الشباب والرياضة، أنه سعيد بالتواجد داخل التنسيقية، مشيرا إلى أن الوزارة تتعامل مع المنحنى السني مهما اختلف القطاع الفني، موضحا أنه قام بالالتقاء مع شباب التنسيقية والذي تزايدت نسبة الشباب بهم تحت قبة مجلسي النواب والشيوخ.

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