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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 6 على طريق مطروح إسكندرية الساحلي

إصابة 6 في حادثين منفصلين في مطروح

مستشفى بمطروح
مستشفى بمطروح

أصيب 6 أشخاص بإصابات متنوعة في حادثين منفصلين بطريق مطروح إسكندرية الساحلي.

 

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تلقت نجدة مطروح إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بمنطقه النصر بمرسى مطروح وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.


واستقبلت مستشفى مرسى مطروح العام. 3 مصابين وهم أيمن ا. م 45 سنة السنوسية مطروح يعاني جرح بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج إسلام ع. خ 14 سنة مطروح يعاني اشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات متفرقه وعاطف ف. ع 42 سنة مطروح يعاني كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وما بعد الارتجاج.

 

كما وصل مستشفى العلمين اثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق محور الضبعة 3 مصابين وهم
أسماء ع. م ٣٠سنه القاهرة يعاني اشتباه من بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم ومحمد ع. ا ٤٠سنه القاهرة يعاني اشتباه كسر بالذراع الأيسر كدمات وسحجات بالجسم ويسن م. ع ٣سنين يعاني كدمات وسحجات بالجسم.

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