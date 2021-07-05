إصابة 6 في حادثين منفصلين في مطروح

إصابة 6 على طريق مطروح إسكندرية الساحلي

أصيب 6 أشخاص بإصابات متنوعة في حادثين منفصلين بطريق مطروح إسكندرية الساحلي.



تلقت نجدة مطروح إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بمنطقه النصر بمرسى مطروح وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.



واستقبلت مستشفى مرسى مطروح العام. 3 مصابين وهم أيمن ا. م 45 سنة السنوسية مطروح يعاني جرح بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج إسلام ع. خ 14 سنة مطروح يعاني اشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات متفرقه وعاطف ف. ع 42 سنة مطروح يعاني كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وما بعد الارتجاج.

كما وصل مستشفى العلمين اثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق محور الضبعة 3 مصابين وهم

أسماء ع. م ٣٠سنه القاهرة يعاني اشتباه من بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم ومحمد ع. ا ٤٠سنه القاهرة يعاني اشتباه كسر بالذراع الأيسر كدمات وسحجات بالجسم ويسن م. ع ٣سنين يعاني كدمات وسحجات بالجسم.