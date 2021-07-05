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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حفل زفاف لعروسين أجنبيين فى القرية الفرعونية بالجيزة.. صور

صدى البلد

شيدت القرية الفرعونية لتجذب الأنظار ببوابتها الضخمة المنقوش عليها الرموز الفرعونية باللغة الهيروغليفية ، وبمجرد دخول السائح إلى القرية يشعر أنه في عصر قدماء المصريين، حيث التماثيل الفرعونية، والقطع التراثية ومقتنيات متنوعة متعلقة بالمصريين القدماء.

و شهدت القرية الفرعونية اليوم  ، حفل زفاف لزوجين أجانب ، ورصد “ موقع صدى البلد ” أجواء حفل الزفاف الذى اقيم على الطريقة الفرعونية، ابتداء من الملابس والمعدات .

واعتمدت القرية عددًا من الضوابط، لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها، وهي تعقيم المتاحف يوميًا قبل فتحها للزيارة، توفير أدوات وقاية شخصية "أدوات تطهير وتعقيم، وكمامات" لجميع العاملين، والالتزام بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية، وتوعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وتعريفهم بأعراض المرض وكافة التدابير الوقائية اللازم إتباعها لمنع الإصابة فيما بينهم.

جدير بالذكر أن القرية الفرعونية أجرت تعديلا على مواعيد استقبال الزوار، وأصبحت من 9 صباحا وحتى 5 مساء طوال أيام الأسبوع.

 

 

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القرية الفرعونية فيروس كورونا

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