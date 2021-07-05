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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة يبحث مع سفير سويسرا مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية

وزير السياحة
وزير السياحة

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بمكتبه في مقر الوزارة بالزمالك، السفير بول جارنية سفير سويسرا بالقاهرة واليزابيث جيلجن نائب السفير وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون السياحي و الاثري بين البلدين.

 

حضر اللقاء د. مصطفي وزيري الامين العام للمجلس الاعلي للاثار والمستشار عبد المحسن شافعي المشرف على الادارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بوزارة السياحة والآثار والدكتور كورنيليوس فون بيلجريم مدير المعهد السويسري للابحاث المعمارية و الاثرية.

 

واستهل الدكتور خالد العناني اللقاء، بالترحيب بالسفير والوفد المرافق له، مؤكدا على عمق العلاقات الثنائية بين مصرو سويسرا في كافة المجالات وخاصة مجال العمل السياحي والآثري، وأشاد الدكتور خالد العناني بثقة السلطات السويسرية بالاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر منذ استئناف الحركة السياحية في يوليو 2020 كونها من أوائل الدول التي جاء سائحوها إلي مصر منذ استئناف الحركة مما يؤكد على ثقة سويسرا في المقصد السياحي المصري وأنه مقصد آمن ومتميز طوال العام.

 

وأفاد السفير السويسري خلال الاجتماع بأن مصر لم تعد مدرجة على القائمة التي يحتاج السائحين القادمين منها الخضوع لفترة الحجر الصحي بسويسرا، مشيرًا إلى استئناف الخطوط الجوية السويسرية لرحلاتها إلي مصر منذ الأول يوليو الجاري.

 

وأشاد السفير بالفعاليات السياحية والاثرية التي نظمتها الوزارة خلال الفترة الماضية وخاصة موكب المومياوات الملكية مما مكن العالم من التعرف علي جمال المقصد السياحي المصري وعظمة حضارتها العريقة.


وتطرق الحديث إلي بحث تعزيز فرص التعاون في مجال الضيافة والفندقة وبناء القدرات والكوادر المدربة للعاملين بهذا القطاع والاستمرار في مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية حيث أن البلدين كان وقعا اتفاقية تعاون عام 2010 في هذا الإطار.

 

جدير بالذكر أن عدد السائحين الذين زاروا مصر من سويسرا عام 2019 بلغ حوالي 120 ألف سائح وفي عام 2020 حوالي 35 ألف سائح ومنذ يناير 2021 وحتي مايو من نفس العام بلغ عدد السائحين الوافدين من سويسرا 25 ألف سائح كما أن هناك ٦ بعثات أثرية تعمل في مصر.

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خالد العنانى وزير السياحة مصطفي وزيري السياحة والاثار سفير سويسرا

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