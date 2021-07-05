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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة التنسيقية: قانون نقل ملكية الأراضي لـ مراكز الشباب يوفر الوقت للجميع

النائبة غادة علي
النائبة غادة علي

قالت غادة علي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه بعد طرح أزمة استبدال الأراضي بمراكز الشباب من قبل نواب المحافظين، تم البحث في الأمر، ومن ثم مناقشته داخل لجنة الشباب والرياضة بالتنسيقية.

جاء ذلك خلال كلمتها بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا والدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب وأحمد البشبيشي أمين سر لجنة الشباب والرياضة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ناقش صالون التنسيقية، مشروع القانون المقدم من الدكتورة غادة علي ممثلة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة الشباب والرياضة بالتنسيقية بشأن "ملكية واستبدال الأراضي بين الوزارات لصالح الأراضي المخصصة لمراكز الشباب والمنشآت الشبابية.

وأشارت غادة علي، إلى أنه تم عمل دراسات على أرض الواقع، ومناقشة هذا الملف بشكل موسع مع الجميع ومع الشباب والزملاء داخل التنسيقية من أجل عمل فكرة متكاملة حول مشروع القانون.

وأضافت غادة علي، أنه تم إعداد مشروع قانون استبدال الأراضي بالوزارات لصالح مراكز الشباب، من قبل تنسيقية شباب الاحزاب، موضحة أن الهدف منه توفير الوقت والجهد على الجميع، سواء نواب المحافظين أو وزارة الشباب والرياضة أو أعضاء البرلمان.

الشباب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين لجنة الشباب والرياضة نواب المحافظين مشروع قانون مجلس النواب الشباب والرياضة

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