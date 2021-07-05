رسميًا.. عودة الجماهير لمدرجات الدوري الإنجليزي بشكل كامل الموسم المقبل

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، إزالة كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بـ فيروس كورونا.

وقالت الحكومة البريطانية إنه من يوم 19 يوليو المقبل، سيتم إزالة كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بـ كورونا والتي تتضمن إلزامية ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الإجتماعي.

وأكدت الحكومة البريطانية عودة جميع الفعاليات وعودة الجماهير للمدرجات في مختلف الألعاب بصفة كاملة بما فيها مباريات الدوري الإنجليزي.

وبذلك تأكد أن مباريات الدوري الإنجليزي الموسم المقبل ستقام بحضور جماهيري كامل في مدرجات الملاعب.

ولُعبت أغلب مباريات الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بدونن حضور جماهيري، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.