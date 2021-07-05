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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميًا.. عودة الجماهير لمدرجات الدوري الإنجليزي بشكل كامل الموسم المقبل

صدى البلد

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، إزالة كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بـ فيروس كورونا.

وقالت الحكومة البريطانية إنه من يوم 19 يوليو المقبل، سيتم إزالة كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بـ كورونا والتي تتضمن إلزامية ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الإجتماعي.

وأكدت الحكومة البريطانية عودة جميع الفعاليات وعودة الجماهير للمدرجات في مختلف الألعاب بصفة كاملة بما فيها مباريات الدوري الإنجليزي.

وبذلك تأكد أن مباريات الدوري الإنجليزي الموسم المقبل ستقام بحضور جماهيري كامل في مدرجات الملاعب.

ولُعبت أغلب مباريات الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بدونن حضور جماهيري، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

الدوري الإنجليزي فيروس كورونا فيروس كورونا المستجد فيروس كورونا التباعد الاجتماعي الحكومة البريطانية

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