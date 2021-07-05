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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طالبان تتعهد بحماية الدبلوماسيين الأجانب في "مزار الشريف"

حركة طالبان
حركة طالبان

قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”، أن حركة طالبان تضمن أمن الدبلوماسيين الأجانب في مدينة مزار الشريف في شمال أفغانستان.

 

وأضاف: الآن لا أستطيع أن أقول ما إذا كان مزار الشريف سيسلم إلى طالبان ولكن لأسباب تتعلق بأمن السفارات والقنصليات والدبلوماسيين الأجانب يجب أن أقول إنهم سيضمنون سلامتهم ولن تكون هناك مشاكل لهم، وقال مجاهد: نحن على اتصال بالدول التي لديها سفارات وقنصليات في مزار الشريف وتثق بنا.

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وأضاف “مجاهد”، أن طالبان التي تسيطر على أكثر من 70٪ من الحدود مع طاجيكستان تضمن الأمن بالمقاطعة، بينما قد تزداد نسبة الأراضي الخاضعة للسيطرة.

 

وأضاف: "نؤكد السيطرة على جزء من الحدود مع طاجيكستان. لقد احتلنا حتى أكثر من 70٪ من الحدود مع طاجيكستان. ستكون لدينا علاقات جيدة مع بلدنا الصديق طاجيكستان. سيتم إرساء القوات على الحدود".

 

وفي وقت سابق، ذكرت قناة “1Tv News” المحلية أن قنصليات تركيا وباكستان وإيران أوقفت العمل مؤقتًا في مزار الشريف بسبب مخاوف من أن المنطقة قد تكون غير آمنة وسط تقدم مقاتلي طالبان. وقالت السفارة الروسية في كابول لوكالة سبوتنيك إن القنصلية العامة الروسية في مزار الشريف مغلقة "لحين توضيح الموقف".

 

وعلى مر السنين ، اشتبكت طالبان والقوات الأفغانية بانتظام في بانجواي وحولها ، حيث كان المتمردون يهدفون إلى الاستيلاء عليها نظرًا لقربها من مدينة قندهار ، عاصمة الإقليم.

 

ويعد إقليم قندهار مسقط رأس حركة طالبان ، التي استمرت في حكم أفغانستان  بشكل متطرف 
حتى أطاح بها الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2001.

 

وقال حاكم منطقة بانجواي ، هاستي محمد ، إن القوات الأفغانية وطالبان اشتبكتا خلال الليل ، مما أدى إلى انسحاب القوات الحكومية من المنطقة.

 

وقال لوكالة فرانس برس إن "طالبان استولت على مقر شرطة المنطقة ومبنى مكتب الحاكم".

 

وأكد رئيس مجلس ولاية قندهار سيد جان خاكريوال سقوط بانجواي لكنه اتهم القوات الحكومية "بالانسحاب عمدا".

 

قتال متصاعد في الأسابيع الأخيرة

اندلع القتال في العديد من مقاطعات أفغانستان في الأسابيع الأخيرة ، وتزعم طالبان أنها استولت على أكثر من 100 منطقة من بين ما يقرب من 400 منطقة في البلاد.

يرفض المسؤولون الأفغان المزاعم لكنهم يعترفون بأن القوات الحكومية قد انسحبت من بعض المناطق.

أثار خرج القوات الأجنبية من قاعدة باجرام الجوية ، شمال كابول ، مخاوف من أن المتمردين سوف يكثفون حملتهم للسيطرة على أراض جديدة.

تتمتع قاعدة باجرام الجوية بأهمية عسكرية ورمزية كبيرة ، حيث كانت القوات الأجنبية المتمركزة هناك سابقًا تقدم دعمًا جويًا حيويًا في القتال ضد المتمردين.

وتقول السلطات الأفغانية التي سيطرت على القاعدة إنها ستستخدمها لمحاربة الإرهاب ، وقد أعادت بالفعل تنشيط نظام الرادار الخاص بها.

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