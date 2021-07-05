جراحة جديدة.. ميار الببلاوي من داخل المستشفى:عارفة انكوا زهقتوا مني .. شاهد

نشرت الفنانة ميار الببلاوي صور جديدة لها عبر حسابها بموقع فيسبوك، من داخل المستشفى عقب إصابتها بكسر في قدمها، وإجرائها عملية جديدة بعد مرور أقل من شهر على أزمتها الصحية الأخيرة.

وقالت ميار الببلاوي في منشورها:" أسفة لبشاعه المنظر،وعارفة إنكوا زهقتوا مني بس والله ماعارفة أقول إيه غير يارب الصبر من عندك".

وأوضحت ميار الببلاوي حقيقة الحادث الذي تعرضت له قائلة:"بفتح ضرفة الدولاب الصبح وقعت على رجلي كسرتلي أربع صوابع وصابعي الكبير تهتك تماما وعملت عمليه شالولي الضافر.. دي رجلي الشمال".

واستطردت:" رجلي اليمين كسر مضاعف والصباع الكبير شكله صعب جدا.. بس الحمد لله متكسرش.. ربنا عالم بيا الوجع بتاع شيل الضافر مع الكسر فوق احتمال البشر.. مكسوفة أقول ادعولي بس هطلب منكم الدعاء وأنا عارفة إنكم زهقتوا مني بس دا قضاء ربنا اللهم لا اعتراض".

ميار الببلاوي في المستشفى

رحلة ميار الببلاوي مع المرض والشائعات

وخضعت الفنانة والمذيعة المحجبة ميار الببلاوي لعملية جراحية في منتصف يونيو الماضي، ونشرت مقطع فيديو لها قبل خضوعها لعملية جراحية،عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وظهرت في الفيديو وهي تستعد للعملية، وارتدت "كمامة" وفقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ونشرت نجل الفنانة ميار الببلاوي صورة لوالدتها عبر حسابه علي " فيسبوك"، بعد خروجها من غرفة العمليات، وعلق عليها :"الحمد لله ماما طلعت من العملية حالا وبطمنكوا بجد إني جنبها وهي خارجة من عملية دي نعمة، شكرا يارب".

وردت ميار على هذة الشائعات عبر حسابها على موقع "فيسبوك وكتبت ": "لا حول ولا قوة إلا بالله، خلوني توفيت وكمان بكورونا، طب أقول إيه بس، الناس دي بتعمل كده إزاي، حسبي الله ونعم الوكيل، لمجرد يزودو عدد المشاهدات واللايكات ومش مهم إنهم يفولوا على الناس ولا إنهم يتعبوا نفسيته".

وتابعت: "اللي فاكراه أنهم لما بيكتبوا كده على حد بيقابل وجه ربه أوام، وأنا مش خايفة من لقاء الله، لا خوف ولا فزع من لقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، بس بلاش في الغربة ونفسي أشوف ابني وأمي، حرام عليكم ادعولي أرجع بالسلامة، بعد الحمد لله ما تحسنت صحتي وجاية قريب، لله الأمر من قبل ومن بعد".