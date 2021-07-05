مبادرة رئاسية .. متحدث الصحة يزف بشرى سارة لأصحاب الأمراض الوراثية

زف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، بشرى سارة للمواطنين بشأن الأمراض الوراثية.

وقال الدكتور خالد مجاهد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين إنه خلال شهر يوليو سيتم إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنه سيتم افتتاح مجمع فاكسيرا بـ 6 أكتوبر قريبا، مشيرا إلى أن العمل في هذا الأمر يتم على قدم وساق.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد، أنه بمجرد تلبية احتياجات المصريين من لقاح كورونا، سيتم بعدها فتح التصدير لـ لقاح كورونا المصنع في مصر إلى الدول الأفريقية وعدد من الدول الأخرى.



وفي السياق نفسه أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إلى أن إنتاج لقاح كورونا بجرعة واحد للمسافرين.



قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الدولة تعمل على إنتاج أول مليون جرعة من لقاح كورونا المصنع محلياً باسم "فاكسيرا ـ سيموفاك .. صنع في مصر"، داخل مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا".



وأضاف الدكتور خالد مجاهد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن وننتج في اليوم الواحد ما يقرب من 100 ألف جرعة لقاح، متابعا أنه نستهدف إنتاج 80 مليون جرعة من لقاح كورونا بنهاية العام الحالي وتستهدف تطعيم 40 مليون مواطن قبل نهاية العام.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنه يتم إنتاج 15 مليون جرعة من لقاح كورونا شهريا، مشيرا إلى أنه خلال أيام سننتهي من إنتاج 2 مليون جرعة من لقاح كورونا.



وتابع الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، نهدف أن نكون مأمنين بالتصنيع المحالي للقاح كورونا، لافتا إلى أن توفير 36 مليون جرعة من اللقاحات الثمانية خلال المرحلة الأولى.



فيما قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إننا شهدنا اليوم إنتاج لقاح كورونا وهو نقلة كبيرة في تاريح مصنع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات.

وأضاف في مؤتمر صحفي أنه لابد وأن نمتلك هذه القدرة لإنتاج هذه اللقاحات الأساسية والأدوية.