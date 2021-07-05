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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الصحة: افتتاح مجمع فاكسيرا بـ 6 أكتوبر قريبا ونسعى لتصدير لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنه سيتم افتتاح مجمع فاكسيرا بـ 6 أكتوبر قريبا، مشيرا إلى أن العمل في هذا الأمر يتم على قدم وساق.

 

وأضاف الدكتور خالد مجاهد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أنه بمجرد تلبية احتياجات المصريين من لقاح كورونا، سيتم بعدها فتح التصدير لـ لقاح  كورونا المصنع في مصر إلى الدول الأفريقية وعدد من الدول الأخرى.

و أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إلى أن إنتاج لقاح كورونا بجرعة واحد للمسافرين.


وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الدولة تعمل على إنتاج أول مليون جرعة من لقاح كورونا المصنع محلياً باسم "فاكسيرا ـ سيموفاك .. صنع في مصر"، داخل مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا".


وأضاف الدكتور خالد مجاهد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن وننتج في اليوم الواحد ما يقرب من 100 ألف جرعة لقاح، متابعا أنه نستهدف إنتاج 80 مليون جرعة من لقاح كورونا بنهاية العام الحالي وتستهدف تطعيم 40 مليون مواطن قبل نهاية العام.

 

وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنه إنتاج 15 مليون جرعة من لقاح كورونا شهريا، مشيرا إلى أنه خلال أيام سننتهي من إنتاج 2 مليون جرعة من لقاح كورونا.


وتابع الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، نهدف أن نكون مأمنين بالتصنيع المحالي للقاح كورونا، لافتا إلى أن توفير 36 مليون جرعة من اللقاحات الثمانية خلال المرحلة الأولى.


وقال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إننا شهدنا اليوم إنتاج لقاح كورونا وهو نقلة كبيرة في تاريح مصنع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات.

 

وأضاف في مؤتمر صحفي أنه لابد أن نمتلك هذه القدرة لإنتاج هذه اللقاحات الأساسية والأدوية.


وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،   منذ قليل  إنتاج لقاح كورونا  بمصنع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية  واللقاحات (فاكسيرا) بالعجوزة تحت اسم Vacsera - Sinovac made in Egypt.

 

وعرضت وزيرة الصحة مستجدات موقف تصنيع اللقاحات، مشيرة إلى أنه تم البدء في إنتاج مليون جرعة، ويتم حالياً إجراء اختبارات المقارنة واختبارات الجهة الرقابية وهيئة الدواء وغيرها من الاختبارات ليتم بعدها خطوات الإنتاج الموسع، كما تطرقت للموقف الحالي لتعاقد وتوريد لقاحات استرازينيكا، وساينوفارم، وساينوفاك، وسبوتنيك، بالإضافة إلى موقف توافر الاكسجين، موضحة في هذا الصدد أنه تم الوصول إلى مرحلة الاستقرار في الإمداد للأكسجين السائل.

وسلطت وزيرة الصحة الضوء على اجتماع منظمة الصحة العالمية لبحث إمكانية وجود مجمع للتصنيع بكل إقليم، والذي تم خلاله استعراض موقف اللقاحات عن إقليم الشرق المتوسط، والتوجيه بالعمل على عدد من النقاط كمعايير الاختيار لتصنيع اللقاح، والتي تضمنت توافر بنية تحتية جيدة لتصنيع اللقاحات، وخبرة نقل التكنولوجيا في صناعة اللقاحات، وقوى بشرية مدربة على الإنتاج وضمان الجودة، ورفع قدرة الهيئة الرقابية، وتوافر اختبارات مراقبة الجودة، وتقييم الوضع الحالي.

خالد مجاهد وزارة الصحة لقاح كورونا إنتاج لقاح المتحدث الرسمى

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