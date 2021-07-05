فرنسا وألمانيا والصين تدعو إلى انتهاز محادثات فيينا للتوصل لاتفاق مع إيران

قال مصدر بالرئاسة الفرنسية الاثنين، إن قادة فرنسا وألمانيا والصين دعوا جميع الأطراف المشاركة في المحادثات النووية الإيرانية إلى اغتنام الفرصة التي تتيحها محادثات فيينا للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف المصدر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الصيني شي جين بينج تحدثوا لأكثر من ساعة في اتصال عبر تقنية الفيديو، وفقا لوكالة "رويترز".

وأجرى قادة البلدان الثلاثة محادثات، عبر الفيديو، في محاولة لمنع الخلافات المتعلقة بحقوق الإنسان، من إفشال جهود التعاون بين الدول الثلاث.

وتوترت العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي العام الجاري، في ظل تصاعد آراء سلبية إزاء بكين في أوروبا، وجهود الرئيس الأمريكي جو بايدن للضغط على الحلفاء التقليديين لبلاده، من أجل القيام بدفاع موحد بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأجرى ماكرون وميركل مناقشات مشابهة مع الرئيس الصيني، بما في ذلك مكالمة في ديسمبر الماضي مع مسؤولين بارزين في الاتحاد الأوروبي، أسفرت عن اتفاق استثمار بين التكتل وبكين، مجمد حاليا.

وأثار بيان مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، غضب السلطات في بكين، بعدما أعرب البيان عن قلق المجموعة وحلف "الناتو" من تحدي الصين للنظام العالمي القائم.

