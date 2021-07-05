جونسون يلغي قيود كورونا في إنجلترا .. ويعلن موعد عودة بريطانيا لطبيعتها

قرر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الإثنين، إلغاء قواعد التباعد الاجتماعي مؤكدا عدم وجود حاجة "قانونية" لارتداء الكمامات في المرحلة الأخيرة من خارطة الطريق لإغلاق كورونا في إنجلترا.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ستتم إزالة قاعدة ستة منازل خاصة داخل المنزل وإلغاء إرشادات العمل من المنزل مع انتهاء 16 شهرًا من القيود المفروضة على العمل خارج المنزل على الحياة اليومية.

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يتوقع أن تحدث الخطوة النهائية كما هو مخطط لها في 19 يوليو.

سيتبع ذلك مزيد من التحديثات حول فقاعات المدرسة والسفر والعزلة الذاتية.

وأشارت "بي بي سي" إلى أن اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية مسؤولة عن قواعد فيروس كورونا الخاصة بها.

قالت الحكومة الاسكتلندية إنها قد تستمر في طلب ارتداء الكمامات في أماكن معينة حتى بعد 9 أغسطس، حيث من المأمول أن تنتهي القيود النهائية لفيروس كورونا.

قبل المراجعة في 15 يوليو في ويلز، قال الوزراء إن الناس سيحتاجون إلى تعلم كيفية العيش مع فيروس كورونا. تم تخفيف القواعد في أيرلندا الشمالية للتو، ومن المقرر إجراء مراجعة أخرى في 8 يوليو.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي في داونينج ستريت، قال بوريس جونسون إن القدرة على إنهاء الغالبية العظمى من القيود القانونية في إنجلترا كانت بفضل نجاح طرح اللقاح.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إنه يتوقع أن تحدث الخطوة النهائية كما هو مخطط لها في 19 يوليو.

قال جونسون إن الخطوة الرابعة يجب أن تستمر في ذلك التاريخ، وتخضع لمراجعة أحدث البيانات في 12 يوليو.

في إعلانه عن الشكل الذي ستبدو عليه المرحلة التالية من الوباء في إنجلترا، قال جونسون:

وضع حد لقيود الحضور في الأفراح والجنازات

سيتم رفع القيود المفروضة على زوار دور الرعاية المسماة

ستنتهي صلاحيات المجلس لفرض القواعد

الأحداث واسعة النطاق لن تتطلب قانوناً الحصول على تصريح

وهذا يعني أنه سيتم إعادة فتح النوادي الليلية لأول مرة منذ بدء وباء كورونا، بينما سيعود الطلب في الحانة إلى تعزيز صناعة الضيافة.