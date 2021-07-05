الأهلي يضم كريم فؤاد من النجوم لمدة 5 سنوات.. تفاصيل الاتفاق

كلام نهائى والتوقيع خلال ساعات

توصلت إدارة الأهلي الي إتفاق نهائي مع النجوم لضم كريم فؤاد الظهير الأيمن المعار لانبي خلال الموسمين الأخيرين.

ويقضي الإتفاق بضم كريم فؤاد للاهلي لمدة خمس سنوات مقابل 15 مليون جنيه للنجوم يحصل عليها بنظام الأقساط.

وقال مصدر إن اللاعب سيوقع خلال ساعات علي عقود إنضمامه للقلعة الحمراء لمدة خمس سنوات تبدأ من الموسم المقبل .

وأضاف أن أمير توفيق مدير التعاقدات بذل مجهوداً طبيراً من أجل إتمام الصفقة خاصة في ظل المفاوضات التي تمت علي مدار ثلاث أسابيع.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب المقرر لها الخميس ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري .