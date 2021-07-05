عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلام نهائى والتوقيع خلال ساعات

الأهلي يضم كريم فؤاد من النجوم لمدة 5 سنوات.. تفاصيل الاتفاق

صدى البلد

توصلت إدارة الأهلي الي إتفاق نهائي مع النجوم لضم كريم فؤاد الظهير الأيمن المعار لانبي  خلال الموسمين الأخيرين.

ويقضي الإتفاق بضم كريم فؤاد للاهلي لمدة خمس سنوات مقابل 15 مليون جنيه للنجوم يحصل عليها بنظام الأقساط.

وقال مصدر إن اللاعب سيوقع خلال ساعات علي عقود إنضمامه للقلعة الحمراء لمدة خمس سنوات تبدأ من الموسم المقبل .

وأضاف أن أمير توفيق مدير التعاقدات بذل مجهوداً طبيراً من أجل إتمام الصفقة خاصة في ظل المفاوضات التي تمت علي مدار ثلاث أسابيع.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب المقرر لها الخميس ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري .

إدارة الأهلي كريم فؤاد امير توفيق فريق المقاولون العرب الدوري المصري

ترشيحاتنا

الذهب يستقر في الأسواق لليوم الثاني علي التولي.. تفاصيل

تقارير: سيرجيو راموس في باريس سان جيرمان

أسعار ومواصفات بروتون اكسورا 2021 في مصر

مايا مرسى تستقبل وزيرة بوركينا فاسو للمرأة بالعاصمة الإدارية

الصين: ندعو المجتمع الدولي إلى فضح ومواجهة أمريكا

بعد الصدمة.. آبي أحمد يزعم: نستطيع تجنيد مليون مقاتل وهزيمة تيجراي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

وأنا مالي يا لمبي.. وفاة الفنانة سحر كامل

وزير الخارجية يبحث تطورات ملف سد النهضة مع اللجنة العربية المعنية بنيويورك

أبي أحمد يواصل اكاذيبه عن سد النهضة ويوجه رسالة إلى مصر والسودان

الشيخ حسن اغتصبها أثناء صلاة الفجر.. جريمة شرف تهز الدقهلية

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

الرغيف بـ 5 جنيه.. غلق وتشميع محل سمين في المطرية بـ القاهرة

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-7-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 وفيات | شاهد... شاحنة ضخمة تسحق عددا من السيارات في السعودية

حمراء وزرقاء.. شاهد تلسكوب هابل يلتقط مقطعا مذهلا للنجوم في الفضاء

طريقة جديدة لعمل اللحمة الضاني في عيد الأضحى

عملات زمان.. رحلة الربع جنيه المصري من نهر النيل لمسجد السيدة عائشة

فيديو

الجملي هو أملي.. آخر ظهور لأشهر بائع سمين في المطرية قبل ضبطه | فيديو

فيديوجراف.. أنا مش داعية إسلامية.. تصريحات صادمة من المذيعة داليا نعيم

فيديوجراف.. سلالة لمبادا آخر تطور لتحور فيروس كورونا المستجد

بسبب الفقر.. أب سوري يتخلى عن طفلتيه.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ