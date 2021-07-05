خبير أمريكي يكشف حقائق عن خطورة متحور كورونا «دلتا»

ينتشر متحور أكثر عدوى من فيروس كورونا ، المعروف باسم دلتا ، في الولايات المتحدة وحول العالم ، ما تسبب في زيادة الحالات في بعض البلدان ودفع العديد من الدول إلى فرض عمليات إغلاق جديدة.

يمثل متغير دلتا ، الذي تم تحديده لأول مرة في الهند ، الآن 25 % من حالات Covid-19 الجديدة في الولايات المتحدة ، وهو في طريقه ليصبح الإصدار السائد للفيروس المنتشر في البلاد ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية.

في إفادة إخبارية الأسبوع الماضي ، وصف الدكتور أنتوني فوسي ، خبير الأمراض المعدية الرائد في البلاد ومدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بأمريكا ، إن متغير دلتا بأنه "التهديد الأكبر" للقضاء على فيروس كورونا في الولايات المتحدة

ولكن هناك مؤشرات على أن متغير دلتا قد يسبب مرضًا أكثر حدة وأكدت دراسة نُشرت في 14 يونيو في مجلة The Lancet تأثير متغير دلتا أصبحت السلالة المهيمنة.

وجد الباحثون أن خطر الاستشفاء من فيروس كورونا تضاعف تقريبًا بالنسبة للمرضى المصابين بدلتا ، مقارنة بالأشخاص المصابين بمتغير ألفا، فضلاً عن احتمال حدوث نتائج أكثر خطورة". - تريبيشيو طبيب باطني مقيم في نابولي ، فلوريدا

اعراض التحور لدلتا كورونا

أبلغ باحثون في المملكة المتحدة عن حدوث تحول في الأعراض قد يكون مرتبطًا بمتغير دلتا، وجدت بيانات من تطبيق قام بتنزيله أكثر من 4 ملايين شخص في المملكة المتحدة للإبلاغ عن الأعراض وحالة التطعيم والمعلومات الديموغرافية الأخرى يوميًا أن الأعراض الأكثر شيوعًا لـ Covid-19 هي الآن الصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف والحمى - على غرار ما قد يعاني الناس من نزلة برد شديدة

واجه بعض الأطباء في الولايات المتحدة تغييرًا مشابهًا، لا يزال ضيق التنفس والسعال ومشاكل الرئة الأخرى هي الأعراض الأكثر شيوعًا لـ Covid-19 ، والتي تم تحديدها لأول مرة في ووهان ، الصين ، لكن بعض الأطباء لاحظوا المزيد من شكاوى الجهاز التنفسي العلوي ، مثل الاحتقان وسيلان الأنف والصداع ، في الآونة الأخيرة الالتهابات.

لم يتضح بعد سبب الإبلاغ المتزايد عن أعراض شبيهة بالبرد ، أو ما إذا كان هناك ارتباط بمتغير دلتا كما أن الآثار المترتبة على مثل هذا التغيير إن وجدت

ارتبطت مجموعة واسعة من الأعراض بالفيروس التاجي ، ويشمل مركز السيطرة على الأمراض احتقان وسيلان الأنف في قائمته لأعراض Covid-19 المحتملة .