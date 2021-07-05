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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المانجو كلها كورونا.. شعبة الفاكهة تكشف حقيقة تدمير محاصيل الإسماعيلية

محاصيل مانجو
محاصيل مانجو

كشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، حقيقة تدمير محصول المانجو في محافظة الإسماعيلية.

 

وقال حاتم النجيب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، إنه حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأشهر الماضية تسببت في حدوث الهباب الأسود لـ محاصيل المانجو، مضيفا أن المانجو بخير ولا يوجد بها كورونا ولكن بعض المحاصيل تأثر بـ الهباب الأسود.


وتابع حاتم النجيب، أن العفن الهبابي الأسود دمر 30% من محاصيل المانجو في الإسماعيلية والحديث عن تدمير 80% من المحاصيل حديث غير دقيق ويتردد على ألسنة بعض المنتجين. 


وأكمل حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، أن أسعار المانجو بها توازن نسبي ولم يحدث أي ارتفاع في الأسعار، لافتا إلى أن الهباب الأسود يعود سبب وجوده في المانجو للطقس السيء.


وفي السياق نفسه، أشار حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، إلى أن محافظات الصعيد أصبحت توفر بعض المنتجات من المانجو بدلا من الاسماعيلية.
 

في سياق أخر، تقدمت النائبة  أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بـ طلب إحاطة بشأن مرض الهباب الأسود الذى أصاب محصول المانجو.

 

وأوضحت عضو مجلس النواب، فى بيان صحفى لها أنه تعددت الشكاوى من قبل مزارعي المانجو من تهديد مرض "الهباب الأسود" لإنتاجيته هذا العام،  لما يمثله هذا المرض من خطورة على تلك الفاكهة واسعة الجماهيرية، وتسببه في إفسادها.

 

وأوضحت أن محصول المانجو لاسيما بمحافظة الإسماعيلية تعدت الخسائر به الـ80% في إنتاج المحصول المانجو.

 

وأوضحت أمال رزق الله ، إن محصول المانجو وهو المصدر الرئيسي للفلاحين خصوصا بمحافظة الإسماعيلية ، والذي يتعرض للتدمير بسبب مرض الهباب الأسود وهو مرض يصيب الأشجار ناتج من انتشار حشرة المن وهي حشرة تترك سائل لزج عفن يتسبب في سد مسام الأوراق ويمنع عملية التمثيل الغذائي الضوئي وبالتالي يؤثر على عملية الإثمار وإنتاجية المحصول.

 

وقالت إن المرض يقضي على شيحة الشجرة وعلى أزهارها حتى وصل نسبة الإزهار في نوع المانجو الزبدة صفر % داخل بعض الحدائق ، مشيرة إلى أنها وهذه ليست المرة الأولى فمحصول المانجو يعاني منذ حوالي ثلاث سنوات من الانهيار الشديد بسبب مرض الهباب الأسود.

 

وتابع: خسارة المحصول بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الأسمدة والكهرباء والعمالة والمبيدات جميعها يوضح مدى الخسارة التي يتكبدها الفلاح حالياً أثناء زراعته للمانجو.

وأكملت عضو البرلمان: تقاعس الجهات المسئولة عن توفير المبيدات الحشرية وغياب دور الإرشاد الزراعي وتوعية الفلاحين وراء انتشار مرض "الهباب الأسود" الذي التهم عشرات من حدائق المانجو .

 

وطالبت أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بالتدخل السريع واتخاذ ما يلزم بشأن حماية محصول المانجو.

 

حاتم النجيب شعبة الخضروات محصول المانجو العفن الهبابي الهباب الأسود

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