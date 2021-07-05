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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ذبح الأضاحي.. فتح المجازر مجانا وحملات على الأسواق بـ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تشهد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات مشتركة بين مديرية الطب البيطري والتموين والصحة، ومباحث التموين، على الأسواق، ومحال الجزارة، ومنافذ البيع، للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة.


أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أهمية التنسيق بين مديريات الطب البيطري والتموين والصحة لشن حملات مكثفة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة قبل وأثناء وبعد عيد الأضحى المبارك، للتأكد من صلاحية اللحوم والدواجن للاستهلاك الآدمي وضبط وإعدام غير الصالح منها، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بقرى ومراكز المحافظة، مشدداً على تنفيذ المديريات الخدمية للخطط المحددة استعداداً للعيد لضمان وصول الخدمات المختلفة للمواطنين.

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وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه كلف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، بتكثيف الحملات بالاشتراك مع الصحة والتموين للمرور على الأسواق ومحال بيع الأسماك المملحة، والتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وخلوها من الأمراض ومطابقتها للمواصفات الصحية والكشف الطبي عليها مع إعدام الغير صالح منها فوراً، وإنشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة لها بجميع المراكز لتلقي أي شكاوى أو مقترحات من الجزارين والمواطنين والعمل على حلها فوراً، ومنع إجازات الأطباء البيطريين القائمين بالعمل في المجازر والمرور على مجازر المحافظة لتذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل والمرور على ثلاجات اللحوم المجمدة بالإدارات المختلفة، التنبيه على الإدارات التابعة للمديرية بإيفاد دكتور بيطري ليقوم بالعمل في نقاط الرقابة الموجودة بأسواق مراكز مدن المحافظة بالاشتراك مع مفتش صحة وإداري من الوحدة المحلية وذلك لحل مشاكل المواطنين.


وقال الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، إنه تم وضع خطة متكاملة استعداداً لعيد الأضحى المبارك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتموين لتكثيف حملات التفتيش والمتابعة على الأسواق والمحالّ ومنافذ البيع خاصة محلات وشوادر بيع وعرض اللحوم والدواجن سواء الحية أو المبردة أو المجمدة بمراكز ومدن المحافظة، والعمل بمجازر المحافظة لمدة 24ساعة يومياً على أن يتم إلغاء جميع الإجازات للأطباء والعاملين بتلك المجازر خلال أيام العيد، وتشكيل غرفة عمليات بمديرية الطب البيطري، وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، للرد على شكاوى المواطنين وتقديم الإرشادات الصحية والفنية لهم.


وأضاف، أنه سيتم فتح المجازر مجاناً أمام المواطنين والجمعيات الخيرية دون رسوم طوال أيام العيد منعاً لانتشار الأمراض والأوبئة والحد من ذبح الأضاحي بالشوارع والطرقات، مشيراً إلى التواصل مع المواطنين عن طريق الندوات الإرشادية لنشر الوعي بين المواطنين بكيفية اختيار الأضحية ومواصفاتها وتوعيتهم بأهمية الذبح داخل المجازر لضمان صلاحية اللحوم وخلوها من الأمراض وحفاظاً على البيئة.

ذبح الأضاحي عيد الأضحى محافظ كفر الشيخ كفر الشيخ جمال نور الدين

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