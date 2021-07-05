عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين صبري بإطلالة جديدة على انستجرام.. والجمهور: أحلي من جورجينا

صدى البلد

شاركت الفنانة ياسمين صبري، صورتين لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

 

وعلقت ياسين صبرى على الصور، بوضع قلوب صفراء وحازت على إعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى: 

 

 احلي من جورجينا - اكيد جورجينا متصوره كده ههههه - قمر

 

وعادة ما تتصدر النجمة ياسمين صبري، تريند مواقع التواصل الإجتماعي بشكل مستمر خاصة منذ زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، فتصبح كل صورة لها تنتشر بشكل سريع خاصة وأنها تحرص على مشاركة جمهورها صورها بشكل مستمر، تارة في الطائرة وتارة على اليخت وسط البحر وتارة أخرى بمكان فاخر بإحدى الدول الأوروبية.

 

وتعرضت ياسمين صبري مؤخراً للعديد من الانتقادات والهجوم، وتم اتهامها بتقليد عارضة الأزياء جورجينا صديقة لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو، فلم يترك رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفرصة لجعل ياسمين صبري تريند السوشيال ميديا بسبب بضعة صور ظهرت فيها ياسمين صبري بإطلالات متشابهة تماماً مع إطلالات جورجينا.

 

خناقة جورجينا وياسمين صبري

 

ومنذ أيام، نشبت خناقة بين ياسمين صبري وجورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو كانت حديث مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ادعى حساب وهمي مزور لـ جوروجينا هجوماً على ياسمين، وتم نشر آخر صورة لجورجينا نشرتها على حسابها على انستجرام الحقيقي، وتم نشرها على حساب مزور على فيسبوك ومكتوب عليها جملة موجهة لـ ياسمين صبري وهي: " كوني نفسك وليس أنا". 

 

وبعد ساعات من هذه الصورة والتعليق المزور، جاء رد وهمي من صفحة باسم ياسمين صبري على فيسبوك، تعلق فيها على صورة جوروجينا ورسالتها الوهمية، ليرد الحساب الوهمي باسم ياسمين صبري: " أنا لا أنافس أحداً".

 

ويبدو من الوهلة الأولى أنها أزمة حقيقية بين النجمة ياسمين صبري وجورجينا، لكن الحقيقة كانت عكس ذلك حيث كانت الصفحات وهمية مزورة ولا علاقة للنجمتان بها، بل كانت معركة وهمية اختلقها بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي لاشعال الأزمة بينهما، وتفاعلاً مع التريند.

 

 أحدث أعمال ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" رمضان 2020، مع النجوم: “أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.
 

ياسمين صبري الفنانة ياسمين صبري جورجينا رودريجيز أبو هشيمة رجل الاعمال احمد ابو هشيمة

ترشيحاتنا

الذهب يستقر في الأسواق لليوم الثاني علي التولي.. تفاصيل

تقارير: سيرجيو راموس في باريس سان جيرمان

أسعار ومواصفات بروتون اكسورا 2021 في مصر

مايا مرسى تستقبل وزيرة بوركينا فاسو للمرأة بالعاصمة الإدارية

الصين: ندعو المجتمع الدولي إلى فضح ومواجهة أمريكا

بعد الصدمة.. آبي أحمد يزعم: نستطيع تجنيد مليون مقاتل وهزيمة تيجراي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

وأنا مالي يا لمبي.. وفاة الفنانة سحر كامل

وزير الخارجية يبحث تطورات ملف سد النهضة مع اللجنة العربية المعنية بنيويورك

أبي أحمد يواصل اكاذيبه عن سد النهضة ويوجه رسالة إلى مصر والسودان

الشيخ حسن اغتصبها أثناء صلاة الفجر.. جريمة شرف تهز الدقهلية

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

الرغيف بـ 5 جنيه.. غلق وتشميع محل سمين في المطرية بـ القاهرة

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-7-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 وفيات | شاهد... شاحنة ضخمة تسحق عددا من السيارات في السعودية

حمراء وزرقاء.. شاهد تلسكوب هابل يلتقط مقطعا مذهلا للنجوم في الفضاء

طريقة جديدة لعمل اللحمة الضاني في عيد الأضحى

عملات زمان.. رحلة الربع جنيه المصري من نهر النيل لمسجد السيدة عائشة

فيديو

الجملي هو أملي.. آخر ظهور لأشهر بائع سمين في المطرية قبل ضبطه | فيديو

فيديوجراف.. أنا مش داعية إسلامية.. تصريحات صادمة من المذيعة داليا نعيم

فيديوجراف.. سلالة لمبادا آخر تطور لتحور فيروس كورونا المستجد

بسبب الفقر.. أب سوري يتخلى عن طفلتيه.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ