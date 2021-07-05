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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مايا مرسى تستقبل وزيرة بوركينا فاسو للمرأة بالعاصمة الإدارية

صدى البلد

التقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامى للمرأة عصر اليوم بالوزيرة هيلين مارى لورنس وزيرة بوركينافاسو للمرأة والتضامن الوطنى والأسرة ورئيسة المؤتمر الوزاري السابع  لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة،  وذلك علي هامش فعاليات الدورة الثامنه للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الاسلامي  للمرأة والذي تتسلم رئاستها مصر و المنعقدة في العاصمة الادارية الجديدة بالقاهرة في الفترة من ٥-٨ يوليو ٢٠٢١.

رحبت الدكتورة مايا مرسي بالسيدة هيلين في مصر لحضور الدورة الثامنة للمؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الاسلامى للمرأة ، مشيدة بالتعاون الذي تم  خلال الفترة الماضيه ، مشيرة ان الكثير قد تحقق خلال السنوات الماضية في ملف المرأة  بالمنظمة نتيجة للجهود  المتميزة التي  قامت بها الوزيرة هيلين في دعم هذا الملف وتمكين المرأة خلال رئاستها للمؤتمر الوزاري السابع لمنظمة التعاون الاسلامي للمرأة .  


من جانبها أعربت الوزيرة هيلين مارى لورنس وزيرة بوركينا فاسو للمرأة والتضامن الوطنى والأسرة عن سعادتها بتواجدها في مصر ورؤيتها للعاصمة الإدارية الجديدة وهي بحق إنجاز متميز لابد من الاشاده به . 

الوزيرة تهدى مايا مرسى مجسم لاكبر شجرة في بوركينا فاسو


وقامت بنقل تحيات رئيس دولة بوركينا فاسو الي الشعب المصري العظيم . 
وتوجهت بالشكر لمصر وللدكتورة مايا مرسي علي مساندتها لجهود دولة بوركينافاسو خلال رئاسة بوركينا  للمؤتمر الوزاري السابع  لمنظمة التعاون الاسلامي للمرأة، مشيرة انها شرفت بالعمل بجانب شقيقتها العزيزة الدكتورة مايا مرسي .

وقامت الوزيرة هيلين باهداء الدكتورة مايا مرسي مجسم لاكبر شجرة في بوركينا فاسو والتي ترمز للحكمة والعقل .

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مايا مرسي المجلس القومى للمرأة منظمة التعاون الاسلامي رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسى

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